شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح تساعدك فى علاج انسداد الشرايين.. أبرزها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البلاك مادة لزجة تتشكل في جدران الشرايين وتحرم القلب من الدم الغني بالأكسجين والأعضاء الأخرى، إنه مصدر قلق صحي كبير، وتلعب الشرايين دورًا حيويًا في الحفاظ على حياة الجسم من خلال توفير العناصر الغذائية والهرمونات والأكسجين التي تشتد الحاجة إليها إلى الخلايا والأنسجة والأعضاء، لذلك عندما تكون مقيدة ولا يمكنها أداء وظيفتها بفعالية في توزيع ما يحتاجه جسمك، فإن صحتك العامة في خطر، الشرايين المسدودة هي حالة شائعة تسمى تصلب الشرايين وهي السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

علامات انسداد الشرايين تشمل أعراض أمراض الشرايين ما يلي:

ألم صدر.

نوبة قلبية.

سكتة دماغية.

خدر أو ألم في ساقيك وذراعيك.

ضيق في التنفس.

آلام البطن.

التعب.

كيفية المساعدة في منع انسداد الشرايين

يمكن تخفيف وتحسين اللويحات في الشرايين التاجية أو تصلب الشرايين باتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات الورقية والخضروات والفواكه الأخرى، والحد من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة، وتجنب الوجبات السريعة، إذا كان مستوى الكوليسترول لديك مرتفعًا، فتناول أدويتك لخفض الدهون، والحفاظ على وزن صحي، وتجنب السمنة، يمكنك تحسين صحتك من خلال الحفاظ على وزن صحي، وزيادة النشاط البدني، والتحكم في مستويات السكر في الدم إذا كنت مصابًا بداء السكري، والإقلاع عن التدخين، وتجنب جميع منتجات التبغ أو النيكوتين.