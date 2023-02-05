رجيم الليمون لخسارة الوزن في 24 ساعة فقط

بيروت - نادين محمد - لتناول الليمون أو إضافة بضع نقاط من عصيره إلى مائك الصباحي اليومي، فوائد عديدة لعل أهمها خسارة الوزن الزائد. حتى أن هناك ما يُسمّى بـ «رجيم الليمون» الذي يساعد على تخليص جسمك من السموم وعلى منع تراكم الدهون لديك وخصوصاً في منطقة البطن.

إليك هذه الحمية وكيف يمكن أن تتبعيها لحرق الدهون وخسارة الوزن.

قواعد مهمة

قبل أن تطبقي حمية الليمون، اعلمي أن عصير هذا النوع من الخضار هو حليف رشاقتك. فهو يعزّز إفراز اللعاب والعصارة المعوية والصفراء لديك. إذاً، فهو ينشط عملية الهضم وبالتالي يمنع تراكم الدهون في جسمك. كما أنه يحتوي على الفيتامين C والبكتين والليمونين ومضادات الأكسدة المفيدة لرشاقتك. وتضاف إلى هذا قدرته على إبطاء عملية امتصاص دمك للسكّر وعلى تسريع إذابة الدهون.

حمية فعالة

إذا قررت أن تتبعي رجيم الليمون، إشربي 4 أكواب من عصير الليمون الممزوج مع الماء والعسل الطبيعي وكمية كبيرة من الماء وتناولي وجباتك الرئيسية بانتظام قبل 24 ساعة من انطلاق حميتك. ولا تنسي! اتبعي هذه الحمية ليوم واحد أسبوعياً على النحو التالي:

-عند استيقاظك من النوم: إشربي كوباً من عصير الليمون مع الماء والعسل.

-الفطور: تناولي طبقاً من سلطة الفواكه الحمراء مثل الفريز والتوت والكرز والتفاح مع اللبن الطبيعي وحفنة (35 غ) من اللوز غير المشوي أو الملح.

-وجبة خفيفة: كوب من عصير الليمون مع العسل والماء، موزة واحدة وحفنة أو 35 غ من بذور دوار الشمس أو الكوسى.

-الغداء: طبق من سلطة البقوليات مع عصير الليمون، القليل من الخل البلسمي وزيت الزيتون الطبيعي.

-وجبة خفيفة: كوب من عصير الليمون مع العسل والماء، 35 غ أو حفنة صغيرة من الفواكه المجففة.

-العشاء: طبق من السمك المشوي مع الخضار المطهوة على البخار وعصير الليمون.

-وجبة خفيفة: كوب من عصير الليمون مع العسل والماء.

إنتبهي! لا تشربي خلال هذه المدة سوى الماء وعصير الليمون مع الماء والعسل. ويمكنك أن تصنعيه على النحو التالي: أضيفي ملعقتي طعام من عصير الليمون الطازج إلى 300 ملل من الماء النقي وملعقتين وسط من العسل. إذاً، تخلي عن القهوة والشاي والمشروبات المحلاة.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات