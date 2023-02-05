مكوّن واحد يحرق دهون الجسم بسرعة

بيروت - نادين محمد - بعض التوابل مثل الكمون قد تكون مصدراً مذهلاً للصحة، وقليل من الناس يتخيلون أن هذه البذور العادية يمكن أن تصبح حليفك المخلص الذي يساعدك على فقدان الوزن.

يمكن أن يساعدك تناول هذه التوابل على فقدان الوزن. بشكل أسرع، ويكون لها تأثير إيجابي على الدهون بتقليل مستويات الدهون الضارة في الدم.

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الكمون غني بمضادات الأكسدة والفيتوسترولس. وهذا الفيتوسترولس عبارة عن مواد طبيعية من أصل نباتي تشبه الكولسترول في بنيته ووظيفته ولكنها تمنع امتصاص الكولسترول في الجهاز الهضمي مما قد يفسر سبب تأثيرها على فقدان الوزن.

وقد اثبتت دراسات سريرية سابقة أن استهلاك الأطعمة المعززة بحوالي 0،8 غرامات على الأقل بالسترول أو السترول النباتي يعمل على تخفيض مستويات الكولسترول السيء LDL.

كما أن الكمون ارتبط بمنع مرض السرطان. وبذور الكمون مصدر رائع للحديد وتدعم وظائف نظام المناعة في الجسم.

كيف يمكن استهلاك الكمون ؟

الكمية التي توصي بتناولها الدراسة هي 3 غرامات من مسحوق الكمون ، وهذه تساوي أقل بقليل من ملعقة صغيرة. وإذا وجدت أن مزيج اللبن الرائب مع الكمون لا يروق لك كثيراً بإمكانك تجربة طرق أخرى تضيفين بها هذه التوابل القوية إلى نظامك الغذائي:

اضيفي الكمون المطحون إلى الخضار المطبوخة. استخدمي الكمون عند تحضير الحمص أو طبق الأفوكادو مع البصل والفلفل الأحمر الحار. حضري كوباً من المشروب الساخن بنقع حبوب الكمون في الماء المغلي واتركي المزيج ينقع مدة 10 دقائق. رشي الكمون فوق المكسرات والوجبات الصحية الأخرى. أضيفي الكمون الكمون إلى الكينوا وإلى المشمس المجفف واللوز.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات