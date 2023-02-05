فوائد الماء الدافئ بالليمون كل صباح .. مذهلة

بيروت - نادين محمد - الماء بالليمون مفيد جداً للجسم. وشرب الماء الدافئ بالليمون في الصباح يسرّع عملية التخلص من النفايات التي ينتجها الجسم بسهولة أكبر. إليكِ بعض فوائد الماء الدافئ بالليمون :

اقرئي أيضاً 16 فائدة لشرب الماء بالليمون في الصباح

1- الليمون غني بالمغذيات، منها الفيتامينات من مجموعة B وفيتامين C والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والألياف والبوتاسيوم.

2- قد يضر عصير الليمون بمينات الأسنان، لذا من المهم تخفيفه بالماء. اشربي الماء الدافئ بالليمون في الصباح قبل 15 إلى 30 دقيقة من تناول الإفطار.

3- يحتوي الليمون على ألياف البكتين، وهي مضادة فعالة للبكتيريا ومفيدة جدا أيضاً لصحة القولون.

4- الليمون مصدر ممتاز لفيتامين C وهو فيتامين أساسي يحمي الجسم من أوجه النقص في الجهاز المناعي.

5- يساعد الماء الدافئ بالليمون على الحفاظ على مستويات حموضة متوازنة في الجسم.

6- يساعد على منع تكاثر ونمو البكتيريا المسببة للأمراض والالتهابات.

7- شرب الماء الدافئ بالليمون يزيل السموم من الجسم.

8- يشجع إنتاح الصفراء ويسهل الهضم.

9- يشكل الماء الدافئ بالليمون مصدرا ممتازا للبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وحمض الستريك والكالسيوم.

10- يساعد على علاج نزلات البرد.

11- يساعد على تخفيف الالتهابات وآلام المفاصل في الركبة.

12- يساعد البوتاسيوم في الليمون على تغذية الخلايا العصبية في الدماغ. حين يكون مخففاً جداً، يقوي الكبد عن طريق توفير الطاقة لأنزيمات الكبد.

13- يساعد على تحقيق التوازن في مستويات الأكسجين والكالسيوم في الكبد.

14- يمنع ظهور حب الشباب والتجاعيد.

اقرئي أيضاً

10 فوائد لشرب الماء بالليمون كل صباح

فوائد خلطة الماء بالليمون

فوائد شرب الماء على معدة فارغة