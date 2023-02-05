فوائد الماء الدافئ بالليمون كل صباح .. مذهلة

بيروت - نادين محمد - الماء بالليمون مفيد جداً للجسم. وشرب الماء الدافئ بالليمون في الصباح يسرّع عملية التخلص من النفايات التي ينتجها الجسم بسهولة أكبر. إليكِ بعض فوائد الماء الدافئ بالليمون :
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1- الليمون غني بالمغذيات، منها الفيتامينات من مجموعة B وفيتامين C والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والألياف والبوتاسيوم.
2- قد يضر عصير الليمون بمينات الأسنان، لذا من المهم تخفيفه بالماء. اشربي الماء الدافئ بالليمون في الصباح قبل 15 إلى 30 دقيقة من تناول الإفطار.
3- يحتوي الليمون على ألياف البكتين، وهي مضادة فعالة للبكتيريا ومفيدة جدا أيضاً لصحة القولون.
4- الليمون مصدر ممتاز لفيتامين C وهو فيتامين أساسي يحمي الجسم من أوجه النقص في الجهاز المناعي.
5- يساعد الماء الدافئ بالليمون على الحفاظ على مستويات حموضة متوازنة في الجسم.
6- يساعد على منع تكاثر ونمو البكتيريا المسببة للأمراض والالتهابات.
7- شرب الماء الدافئ بالليمون يزيل السموم من الجسم.
8- يشجع إنتاح الصفراء ويسهل الهضم.
9- يشكل الماء الدافئ بالليمون مصدرا ممتازا للبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وحمض الستريك والكالسيوم.
10- يساعد على علاج نزلات البرد.
11- يساعد على تخفيف الالتهابات وآلام المفاصل في الركبة.
12- يساعد البوتاسيوم في الليمون على تغذية الخلايا العصبية في الدماغ. حين يكون مخففاً جداً، يقوي الكبد عن طريق توفير الطاقة لأنزيمات الكبد.
13- يساعد على تحقيق التوازن في مستويات الأكسجين والكالسيوم في الكبد.
14- يمنع ظهور حب الشباب والتجاعيد.
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