شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من تناول الكاتشب والمستردة.. تحتوى على مكونات ضارة لمرضى ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خبراء الصحة يحذرون أصحاب ضغط الدم المرتفع من تناول بعض الصلصات المحتوية على الكثير من الملح، حيث إنها يمكن أن تزيد ارتفاع ضغط الدم، حيث إنه من المثير للقلق أن الصلصات المفضلة لديك قد ترفع قراءة ضغط الدم المرتفع.

ووفقًا لما ذكره موقع Daily Express، يمكن لإرتفاع ضغط الدم أن يسبب مشاكل صحية خطيرة تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية، ويمكن أن ترتفع قراءتك استجابة لاختياراتك الغذائية، وينصح الخبراء بتجنب اثنين من التوابل الشعبية المعروفة.

وقال الموقع، إن الصلصات المحببة إلينا مثل الكاتشب والخردل الذى يصنع منه "المستردة" فيتسببا في ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف الموقع، إنه يمكن أن يعرض الخردل والكاتشب الأوعية الدموية لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقًا لمؤسسة ضغط الدم في المملكة المتحدة، حيث تحتوي الصلصات الحمراء والصفراء أيضًا على مكون ضار لمستويات ارتفاع ضغط الدم – وهو الملح.

وفقًا لمؤسسة ضغط الدم في المملكة المتحدة، فإن الكاتشب والخردل "مرتفعان بشكل خاص في الملح" ، مما يعني أنه يجب "محاولة تجنبها" أو إيجاد بديل أقل ملحًا، نظرًا لكونه السبب "الأكبر" الوحيد لارتفاع ضغط الدم، فإن الطبيعة الإشكالية للملح تنحصر في احتباس الماء.

المكون الشائع يجعل جسمك يحتفظ بالماء، مما يؤدي إلى ضخ المزيد من الماء في الدم، مما يؤدي إلى زيادة الضغط في الشرايين - وهي وصفة لارتفاع ضغط الدم.

والأسوأ من ذلك، إذا كانت مستويات ارتفاع ضغط الدم لديك بالفعل في منطقة خطرة، فقد يؤدي الملح إلى تفاقم هذه المشكلة، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح إلى مزيد من المشاكل الصحية، بدءًا من أمراض القلب إلى السكتة الدماغية.

الخبر السار هو أن تقليل تناول الملح يمثل إحدى أبسط الطرق لخفض قراءة ضغط الدم، علاوة على ذلك، سيبدأ التقليل من التوابل الشائعة في إحداث فرق "بسرعة كبيرة" - حتى في غضون أسابيع.

بينما يتم تعبئة الكاتشب والخردل بالمكونات الشعبية، يتم إخفاء الملح في العديد من الأطعمة الأخرى التي تشتريها من متجر البقالة، لذلك توصي المؤسسة بالاطلاع على الملصقات وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، والتي تبلغ 1.5 جرام أو أكثر لكل 100 جرام من الطعام.

تحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية، من عدم تناول أكثر من 6 جرامات من الملح يوميًا، وهو ما يمثل 2.4 جرام من الصوديوم، بصرف النظر عن الملح، يحتوي الكاتشب على عنصر مزعج آخر لا يشير إلى أخبار جيدة لضغط الدم لديك – وهو السكر.

يوضح موقع مؤسسة اضغط الدم Blood Pressure UK إن الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف غالبًا ما تكون مليئة بالسعرات الحرارية مع توفير "قيمة غذائية قليلة جدًا أو معدومة"، الطاقة الإضافية المخبأة في زجاجة الكاتشب قد تجعلك تكتسب وزناً مما قد يرفع ضغط الدم في المقابل.

تنصح الحكومة، بأن 5% فقط من مدخولك اليومي من الطاقة يأتي من السكريات الحرة، أي ما يعادل 30 جرامًا، أو 7 ملاعق صغيرة.