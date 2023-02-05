شكرا لقرائتكم خبر عن كانزينو الصينية تنتج لقاحًا جديدًا على غرار فايزر وموديرنا ضد أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يو زوفينج الرئيس التنفيذي لشركة كانزينو الصينية، إنه واثق من أن لقاح كورونا التجريبي لشركته باستخدام تقنية (mRNA) كان جيدًا ويحقق فاعلية كبيرة في الحماية من الفيروس على غرار لقاحات كورونا من موديرنا Moderna وفايزر Pfizer.

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز، إنه مع تطور جائحة كورونا في الصين بعد أن تخلت البلاد عن سياسة صفر كورونا في ديسمبر، تتسابق الشركات المحلية مثل كانزينو لتطوير لقاحات كورونا المعتمدة على تقنية mRNA

وأشار موقع الوكالة إلى ان الصين والتي تعانى من موجة من الإصابات بين سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بعد التخفيف المفاجئ لقيود كورونا - رفضت حتى الآن استخدام لقاحات mRNA من الخارج، ولم توافق بعد على لقاح محلي يستخدم التكنولوجيا الجديدة، حيث تعتبر اللقاحات المعتمدة في الصين أقل فعالية من لقاحات موديرنا وفايزر Moderna و Pfizer-

وأكد يو، بأنه لم يكن من الممكن اختبار لقاح كانزينو CanSino بشكل مباشر مقابل لقاحات موديرنا Moderna أو فايزرPfizer في تجربة مباشرة لأنها لم تكن متوفرة في الصين.

وقال لـ"رويترز" في مقابلة "لكن استنادا إلى البيانات المنشورة، أنا واثق من أن منتجنا جيد مثل لقاحات mRNA التي تم إطلاقها بالفعل"، في يناير، أبلغت كانيزنو عن بيانات مؤقتة "إيجابية" من اللقاح التجريبي المعزز لفيروس كورونا، في تجربة إكلينيكية في المراحل المتوسطة.

قيمت التجربة التي ضمت 433 شخصًا لاستخدام اللقاح الجديد في الأشخاص الذين تلقوا بالفعل 3 جرعات من لقاح معطل، مقابل جرعة إضافية من لقاح معطل، تحتوي اللقاحات المعطلة على شكل ميت من الممرض، في هذه الحالة الفيروس المسبب لفيروس كورونا، لمساعدة الجهاز المناعي على تحفيز الاستجابة دون التسبب في المرض.

بعد 28 يومًا من اللقاحات المعززة، كان لدى البالغين في مجموعة لقاح mRNA لشركة كانزينو أجسام مضادة معادلة للفيروسات بمستويات أعلى بـ 27 مرة من تلك الموجودة في مجموعة اللقاح المعطل ضد سلالة ووهان الأصلية، و 23 مرة أعلى ضد سلالة BAمن اوميكرون Omicron