شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الغذائى للوقاية من الإصابة بسرطان الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الأبحاث إلى أنه يمكن الوقاية من حوالي 54% من جميع سرطانات الأمعاء عن طريق إجراء تعديلات بسيطة على نمط الحياة والنظام الغذائي، وذلك وفقًا لموقع Daily Express.



الوقاية من السرطان بالاطعمة الصحية

وقال الموقع، إن الأبحاث لا تزال تشير إلى إمكانية تعديل خطر إصابتك بسرطان الأمعاء، حيث يعد اتباع نظام غذائي صحي من أعظم الأسلحة التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة الحماية الخاصة بك، شارك أخصائي أمراض الجهاز الهضمي المكونات الغذائية الرئيسية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء "بكميات كبيرة"، مضيفًا: إنه يعد الوعي بالأعراض أحد أفضل الطرق للكشف عن الحالة المميتة، لكن الوقاية دائمًا أفضل من العلاج المبكر.

وأشار الموقع، إلى إنه يمكن أن تقلل الخيارات الغذائية الصحية من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء "بكميات كبيرة"، وفقًا للدكتورة سارة مصيلحي، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي من الكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة.

الأطعمة التي تقى من الإصابة بالسرطان أولاً: الألياف

قال الموقع: "بشكل عام، يجب أن يكون نظامنا الغذائي نباتيًا وغنيًا بالألياف، مع قيود على اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، حيث تم ربطهما بتطور سرطان الأمعاء، وقد أثبتت الدراسات أن المكونات الغذائية مثل الألياف وفيتامين د وحمض الفوليك والكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة لها دور وقائي.

وأضاف الموقع، إنه يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل مستويات الالتهاب، وهو عامل خطر معروف للإصابة بالسرطان،

علاوة على ذلك، يمكنها أيضًا تعزيز مناعتك وتقليل خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 - وهي بوادر محتملة لسرطان الأمعاء، كما تساعد الألياف الغذائية على تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، "وتخفيف المحتويات المسببة للسرطان" والحد من فرط نمو البكتيريا، وفقًا للخبيرة.

قال الدكتور مصيلحي: "تتفق معظم الدراسات على أن منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ثانيًا: فيتامين "د"

يمكن أن يساعد ضمان حصولك على الكثير من فيتامين "د" من خلال التعرض لأشعة الشمس والأطعمة على تقليل نمو الورم.

ثالثًا: أوميجا 3

أوضحت أن "أحماض أوميجا 3 الدهنية تبطئ نمو الخلايا السرطانية وتقلل من التهاب الأمعاء".

رابعًا: مضادات الأكسدة

هذه المركبات، الموجودة في الفواكه والخضروات، تحارب الجذور الحرة في جسمك وتساعد على تأخير أو منع تلف الخلايا، حيث أن هناك 3 خيارات مهمة بشكل خاص - الأسماك والفواكه والخضروات.

وقالت الدكتورة مصيلحي: "أظهرت دراسة أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 33%."

ومن المثير للاهتمام أن الأسماك الطازجة تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامين د والكالسيوم - وهي المكونات التي أوصى بها الطبيب لتفادي هذه الحالة المزعجة، الفواكه والخضروات مليئة بمضادات الأكسدة والألياف – وهى مكونات رئيسية أخرى، و"يوصى بتناول ما لا يقل عن 400 جرام من الفاكهة والخضروات يوميًا".

وأوضح الموقع، إن الأطعمة الأخرى التي يجب أن تدرجها في نظامك تشمل البقول مثل الفاصوليا والحبوب الكاملة مثل الكينوا والشوفان والأرز.

وأضافت الدكتورة مصيلحي، إنه يمكن للنظام الغذائي الصحي أن يمنع الكثير من الأمراض بما في ذلك سرطان الأمعاء.