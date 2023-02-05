بيروت - نادين محمد - الأكل والتمارين يسيران جنباً إلى جنب في رحلتكِ لإنقاص الوزن، أو للحصول على جسم رشيق، ويمكن أن يكون وقت تناول الطعام وما تأكليه مهمين عندما نتحدث عن الأكل قبل الرياضة، ويتعلق بما تشعرين به عند ممارسة الرياضة.

لهذا إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على جسم مثالي، أو تتبعين نظاماً غذائياً لزيادة الوزن، وتمارسين الرياضة بشكل منتظم، إليكِ أفضل الأطعمة لتناولها قبل التمرين.

تناول وجبة فطور خفيفة صحية

تناول وجبة فطر صحية قبل التمرين (مصدر الصورة freepik)

إذا كنت تمارسين الرياضة في الصباح، استيقظي مبكرًا بما يكفي لإنهاء وجبة الإفطار قبل ساعة واحدة أو ساعة ونصف على الأقل من التمرين، كي تكوني مستعدة جيدة للذهاب للتمرين.

وتشير الدراسات إلى أن تناول الكربوهيدرات أو شربها قبل التمرين يمكن أن يحسّن أداء التمرين وقد يسمح لك بالتمرين لفترة أطول أو بكثافة أعلى، وإذا كنت لا تأكلين، فقد تشعر بالخمول أو بالدوار عند ممارسة الرياضة، ومع ذلك فهناك البعض يشعرون بأنهم أفضل.

وإذا كنتِ تخططين لممارسة الرياضة في غضون ساعة بعد الإفطار، فتناول وجبة إفطار خفيفة أو اشرب شيئًا مثل مشروب رياضي، يركز على الكربوهيدرات للحصول على أقصى قدر من الطاقة.

وتشمل خيارات الإفطار الجيدة ما يلي:

الحبوب الكاملة أو الخبز

حليب قليل الدسم

عصير

موزة

زبادي

ماذا عن شرب القهوة قبل التمرين؟

تذكري، إذا كنت تتناولين القهوة عادة في الصباح، فمن المحتمل أن يكون فنجانًا قبل التمرين جيدًا.



عدم المبالغة بكميات الطعام قبل التمرين

لا تبالغي بكميات الطعام قبل التمرين (مصدر الصورة freepik)

احرصي على عدم المبالغة في ذلك عندما يتعلق الأمر بكمية الطعام التي تتناوليها قبل التمرين، فعلى سبيل المثال:

وجبات كبيرة

تناوليها قبل التمرين بثلاث إلى أربع ساعات على الأقل.

وجبات صغيرة أو وجبات خفيفة

تناولها قبل ممارسة الرياضة بحوالي 1 إلى 3 ساعات.

تناول الكثير من الطعام قبل ممارسة الرياضة يمكن أن يجعلك تشعرين بالخمول، وتناول القليل جدًا من الطعام قد لا يمنحك الطاقة التي تحتاجيها للاستمرار في الشعور بالقوة خلال التمرين.

تناول وجبة خفيفة جيدًا

يمكن لمعظم الناس تناول وجبات خفيفة صغيرة قبل التمرين وأثناءه مباشرة، فالمفتاح هو ما تشعرين به.

التمرينات التي تستمر فوق 60 دقيقة

ومن المحتمل ألا تمنحك الوجبات الخفيفة التي يتم تناولها قبل التمرين طاقة إضافية إذا استمر التمرين أقل من 60 دقيقة، لكنها قد تمنع آلام الجوع المشتتة للانتباه، فإذا كان التمرين أطول من 60 دقيقة، فقد تستفيدين من خلال تضمين أطعمة أو مشروبات غنية بالكربوهيدرات أثناء التمرين، والتي تشمل خيارات الوجبات الخفيفة الجيدة ما يلي:



موزة أو تفاحة أو أي فاكهة طازجة أخرى

زبادي

عصير الفاكهة

خبز أو مقرمشات من الحبوب الكاملة

شريط جرانولا قليل الدسم

شطيرة زبدة الفول السوداني

مشروب رياضي أو عصير مخفف

تعتبر الوجبة الخفيفة الصحية مهمة بشكل خاص إذا كنت تخطط لممارسة الرياضة بعد عدة ساعات من تناول الوجبة الرئيسية.

إذا كنتِ لم تحددي بعد هل تتناولي الطعام قبل الرياضة أم بعد، فإليكِ أفضل وقت للرياضة قبل أو بعد الأكل؟



المصدر:mayoclinic