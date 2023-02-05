المجاملات الإجتماعية ومشاركة الآخرين أفراحهم وأتراحهم هي ما يميز مجتمعنا الطيب وخاصة تقديم واجب العزاء الذي يحرص عليه الأغلب أكثر من الأفراح مع الحرص عليها أيضاً , ما يلفت الانتباه أن القاعة المخصصة للنساء دائماً هي القاعة من المدخل الجانبي أو في طابق التسوية ,هي القاعة التي لا يوجد بها طقم كنب فاخر ,صحيح كراسي وأثاث جيد لكن ليست مثل القاعة الرئيسية الفخمة المخصصة للرجال , والغريب في آخر زيارة لتقديم واجب العزاء لم يكن هناك بيت عزاء للرجال بناءً على وصية المتوفي فقط على المقبرة ,وبيت العزاء للسيدات ورغم ذلك كان العزاء في طابق التسوية من المدخل الجانبي للنساء في ديوان العشيرة ,والقاعة الرئيسية ذات البوابة الضخمة مغلقة وفارغة !

لا أجد سبباً منطقياً مقنعاً لذلك ففي الأفراح والأتراح قد يكون العدد متساوياً من الرجال والنساء هذا إذا لم يكن عدد السيدات أكبر , يذكرني ذلك بحديث بعض السيدات عندما يتذكرن فترة ليست ببعيدة وكيف كانت الولائم بالمناسبات تقدم للرجال وبعد أنتهاءهم من تناول الطعام يأتي دور النساء ,ولعل ذلك لا زال موجوداً في بعض العائلات .

أما الملاحظة الثانية هو موضوع الهدر في الطعام والذي يُبرر بالكرم أو العيب !

في العزاء غالباً يُقدم المنسف صحن أرز كبير مع قطعة لحم – وجبة بتطرح جمل – والأكيد أنها تكفي شخصين إذا لم يكن ثلاثة ,حتى لا يُتهم صاحب المناسبة بالبخل, وبعدها ترى الصحون ترجع بنصف الكمية أو أكثر ليكون مصيرها سلات المهملات ,هذا مع كل ما نشهده من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يشكو منها الجميع ورغم ذلك لم نستطع حتى الآن تغيير سلوكيات نتفق جميعاً أنها بالية ولا علاقة لها بالبخل أو الكرم .

أما الملاحظة الأخيرة , عندما تذهب لمناسبة فرح أو حتى مؤتمر يكون فيها الغداء أو العشاء بوفيه مفتوحاً فترى الأغلب إلا من رحم ربي يضع في صحنه ما هو متأكد تماماً أنه لن يستطيع أكله ويتبعها بالحلويات التي قد ترفع السكري لشعب بأكمله , لتجد بعدها كميات مهولة من الطعام متبقية في الأطباق مصيرها سلات المهملات .

بعيداً عن الكرم والبخل ,يقال قد يَعرف الشخص اذا كانت لديه قابلية للفساد من بعض التصرفات الصغيرة , أجب عن هذه الأسئلة لتعرف :

هل تضع في صحنك أكثر من حاجتك لمجرد أنك لم تدفع ثمن الطعام؟ هل تستخدم عدة مناديل لم تدفع ثمنها رغم أنك تحتاج منديلاً واحداً ؟ هل تستغل سيارة العمل لاحتياجاتك الشخصية ؟ هل تستعمل القرطاسية في العمل لأمورك الشخصية؟ أجب عن هذه الأسئلة وستعرف أشياء كثيرة عن نفسك لن يُخبرك بها سواك .