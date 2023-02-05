وما أدراك ما أشباه الرجال!

هم ذكور وليسوا رجالا، فقدوا رجولتهم في بداية الطريق وباعوها بأبخس الأثمان فأصبحوا كالأجساد العارية، مجردين من (رجولتهم، عنفوانهم، عزتهم كبريائهم، حتى كرامتهم) تعرفهم من أفعالهم ومن كثرة كلامهم ومدحهم لأنفسهم، في كثير من الأحيان هم محاطون بالمنافقين أشباههم الذين يصفقون لهم ويصفونهم بالمبدعين، مصالحهم فوق كل شيء، عبارتهم الشهيرة أنا ومن بعدي الطوفان،،

لذتهم في الحياة هي سلب سعادة غيرهم والاستحواذ على ( المال، السلطة والجاه)، هم على استعداد لدخول حروب دامية مع نساء وأطفال ينتصرون فيها، ويصنعوا لهم مجدا مزيفا من أجل أن يكتب عنهم التأريخ بأنهم رجال وأبطال.

أشباه الرجال؛ هم قصاصات ورق ممزقة، أو هم رماد الحطب المتطاير بعد انطفاء النار .

يعدون الناس وعودا مليئة بالفرح والمستقبل الجميل والغد الأفضل، يرسمون لهم دروبا من الآمال والأحلام السعيدة، يعدونهم ويعدونهم ويعدونهم، ولا يعرفون أن الكلمة ميثاق حق وشرف وأمانة، وإن خرجت من بين شفتي الرجل عليه الالتزام بها وتنفيذها.

في كل يوم نسمع منهم خطابات جديدة، يزيفون بها الحقائق ببراعة.

الحقيقة الوحيدة أنهم باعوا ضمائرهم ورجولتهم وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا (..) في أثواب الرجال.

هؤلاء أشباه الرجال تنكروا لحقوق أبنائهم حتى الرضع منهم من دون وازع من ضمير أو إحساس بالأبوة التي ائتمنوا عليها من قبل الحق، فيما المخلوقات الأخرى غير العاقلة تعطف على أبنائها وتحن عليهم وتدافع عنهم، أين العدالة منهم في الأرض، وأين حق البريء والمظلوم وحق الطفل الرضيع الذي خُلق وحقه مسلوب ومعركته بدأت قبل أن يخطو خطوة خطواته الأولى على الأرض.

أين القصاص يا أصحاب العدالة وجنود الحق وكلمة الله في الأرض، أين القصاص أم أن في قوانينكم ودساتيركم لا توجد كلمة اسمها العدالة ؟.

أنا لا أطلب منكم أن تفيقوا من سباتكم العميق فأنا أعلم كما تعلمون أنكم لم ولن تفيقوا ليوم الدين فأنتم مكبلون بسلاسل مجرورين إلى نار لن ولم تنجوا منها بإذن الله.

لكن ما أصعب أن يعيش الإنسان بلا دليل بلا قائد بلا حسيب ولا رقيب وما أصعب أن يعيش ومن حوله عالم مليء بأشباه الرجال.

ودمتم طيبين…