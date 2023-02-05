شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق سهلة لخفض الوزن قبل وجبة الفطار.. منها التعرض للشمس وشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع برنامج إنقاص الوزن أمر عادي جد، ولكن من المهم الحفاظ على الروتين الصباحي لمنحك دفعة صغيرة للاستمرار فى تحقيق الهدف، وذلك من خلال خمس خطوات يمكنك اتخاذها لفقدان الوزن قبل الإفطار، قم بإضافتها إلى نظامك، وشاهد الميزان يتحرك في صالحك، وفقًا لما نشره موقع "eatthis"





الكشف عن 5 أسرار لفقدان الوزن 1-اشرب الكثير من الماء عند الاستيقاظ

تظهر الأبحاث أن شرب الكثير من الماء يمكن أن يسرع عملية الأيض ، مما يساعد في جهودك لفقدان الوزن ،إن بدء يومك بكوب من الماء يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

2-التأمل

يمكن أن تؤدي إضافة القليل من التأمل إلى صباحك إلى إحداث فرق كبير، سواء أكنت تمارس رياضة اليوجا ، أو تدون أفكارك أو أهدافك اليومية ، أو تضيء بعض الشموع وتتأمل ، فإن اليقظة الذهنية "تجعلك تنجح في إنقاص الوزن طوال اليوم" .

3-احصل على الشمس

هل تعلم أن امتصاص فيتامين د يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص الوزن؟ احصل على بضع دقائق من ضوء الشمس في الصباح، أظهرت العديد من الدراسات وجود صلة بين التعرض للأشعة فوق البنفسجية وفقدان الوزن، ليس من الضروري أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً - فقط خمس دقائق تجول حول المبنى أو فنجان من الشاي على الشرفة سيفي بالغرض

4- الحركة

يمكن يساعدك دمج الحركة في صباحك على إنشاء عادات صحية ستلتزم بها طوال اليوم، تعتبر التمارين الرياضية معززًا طبيعيًا للمزاج ، وغالبًا ما تؤدي إلى العادات الصحية، أظهرت بعض الأبحاث أن ممارسة الرياضة في الصباح تؤدي إلى مستوى أعلى من الشبع طوال اليوم، ولا يلزم أن يكون هناك الكثير من الوقت إذا كان صباحك محمومًا - مجرد المشي لمدة 10 دقائق أو الركض يمكن أن تجعلك تتدفق من الإندورفين وتؤهلك للنجاح طوال اليوم.

5- قف على الميزان لتتبع وزنك

يعد الوقوف على الميزان عند الاستيقاظ عادة يجب تبنيها، بهذه الطريقة ، يمكنك تتبع وزنك كل يوم ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى إجراء أي تحسينات، إذا كنت في رحلة إنقاص وزنك ، فإن تتبع وزنك بانتظام يمكن أن يجعلك مسؤولاً ومحفزًا لتحقيق أهدافك، عندما تستيقظ من النوم وتزن نفسك يذكرك بأهدافك بحيث تكون اختياراتك وعاداتك في وجبة الإفطار لبقية يوم يتماشى مع هذه الأهداف