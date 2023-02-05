5 طرق للوقاية من مخاطر الاصابة بمرض السرطان

ينتشر مرض السرطان بأنواعه المختلفة بين الأفراد على مستوى كل الطبقات، والأكثر شيوعًا للسرطان هو سرطان الثدي والرئة والبروستاتا والأمعاء، ولكن لو تم اكتشاف المرض مبكرًا، يمكن علاجه بنجاح.

أعراض يجب الانتباه إليها للدلالة على الإصابة بالمرض

1.كنت تعاني من السعال لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر

2.لاحظت تغيرًا فى عادات الأمعاء لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، بما في ذلك: وجود دم في برازك، وانزعاج في البطن، وإسهال أو إمساك دون سبب واضح.

3.انتفاخ لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر

4. تعانين من نزيف غير مبرر، على سبيل المثال بين فترات، من أسفل، عند السعال أو القيء

5.تجدين تورمًا في ثديك، أو في أي مكان آخر في جسمك يزداد حجمه.

6.تصاب بعسر هضم أو حرقة في المعدة دون سبب واضح.

7.تصبح بشرتك حكة أو صفراء.

8.تستمر في الشعور بالتعب، أو تشعر أن شيئًا ما ليس على ما يرام

طرق الوقاية من مخاطر الاصابة بمرض السرطان

1. عدم التدخين

حيث إن استخدام أي نوع من أنواع التبغ يضعك في مسار تصادمي مع السرطان، ورُبِط التدخين بأنواع مختلفة من السرطان -ويشمل ذلك سرطان الرئة والفم والحلق والحنجرة والبنكرياس والمثانة وعنق الرحم والكُلى.

2. اتباع نظام غذائي مفيد لصحتك

تناول كمية كبيرة من الفواكه والخضروات. اجعل نظامك الغذائي مُرتكزًا على الفواكه والخضراوات والأطعمة الأخرى نباتية المصدر — مثل الحبوب الكاملة والبقوليات.حافظ على وزن صحي. اجعل نظامك الغذائي أخفَّ وأقلَّ دهونًا من خلال اختيار أطعمةٍ أقل سُعرات حرارية، بما في ذلك السُّكريات المُكررة والدهون من المصادر الحيوانية.

قَلِّل تناوُل اللحوم المُصنعة لانها تزيد من خطر الإصابة بأنواع مُحدَّدة من السرطان.

3. حافظ على وزن صحي للجسم ومارس الرياضة بانتظام.

قد يخفض الحفاظ على الوزن الصحي للجسم من مخاطر إصابتك بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون والكلى.



وكذلك بالنسبة للأنشطة البدنية أيضًا. ففضلًا عن أنها تساعدك على التحكم في الوزن، فإنها بمفردها قد تخفض من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون.

4. حماية نفسك من الشمس

يعد سرطان الجلد واحدًا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وواحدًا من أكثر الأنواع القابلة للوقاية. تجنب شمس منتصف اليوم. ابتعد عن الشمس فيما بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، حيث تكون أشعة الشمس أقوى ما يمكن.

5. يجب أن تتلقى لقاحًا

تتضمن الوقاية من السرطان الحماية من حالات عدوى فيروسية معينة. بشأن التطعيم ضد:الالتهاب الكبدي الوبائي ب. يمكن أن يزيد التهاب الكبد B من خطر الإصابة بسرطان الكبد.



تزيد الاختبارات الذاتية والفحوصات المنتظمة للتحقق من الإصابة بأنواع متنوعة من السرطان مثل سرطان الجلد والقولون والعنق والثدي من فرص اكتشافك للسرطان مبكرًا، عندها يكون نجاح العلاج هو الأكثر ترجيحًا.

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