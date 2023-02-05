شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق لتحسين الصحة النفسية إذا كنت لا ترغب فى طلب العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصحة النفسية من أهم الأشياء التي يسعى الكثيرون لتحقيقها، ويمكنك التغلب على مشاكلك النفسية باتباع بعض الطرق لتحسين صحتك العقلية إذا كنت لا ترغب في طلب العلاج، بحسب موقع "Health". طرق تحسين الصحة النفسية 1. التركيز على التمارين والنوم والنظام الغذائييمكن أن تحسن التمارين من مزاجك وتساعد في علاج الاكتئاب وكذلك إدارة الإجهاد.

يوصى بشدة بالنوم الجيد لمدة سبع إلى ثماني ساعات لأن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب على المدى الطويل.

يمكن للطعام المغذي أن يجعلك تشعر بصحة أفضل. الفيتامينات ، وخاصة B12 و D مفيدة للصحة العقلية وتساعد حتى في التخلص من الاكتئاب.

2. تقنيات الاسترخاءيمكنك تقوية قوة جسمك الطبيعية واستجابة الاسترخاء باستخدام تقنيات الاسترخاء.

يمكن أن يساعدك ذلك على التنفس بشكل أبطأ ، وخفض ضغط الدم، وتقليل التوتر.

هناك طرق عديدة للاسترخاء. يمكنك استخدام تقنيات التنفس أو التخيل الذهني أثناء شد مجموعات عضلية معينة وإرخاءها مع الاسترخاء التدريجي. باستخدام الصور الموجهة ، يمكنك تعلم تدريب عقلك على التركيز على الاسترخاء والتركيز على الصور، كما أن تمارين التنفس العميق مفيدة للغاية.

3. التأملهناك شعور بالهدوء والسلام عند عمل تمارين التأمل ، وبالتالي يمكن أن يساعد صحتك العقلية، ويمكنك أيضًا محاولة الاسترخاء وإدارة التوتر. 4. التوقف عن التدخينقد يعتقد البعض أن التدخين سيساعدهم على التعامل مع الشعور بالوحدة أو يساعد على تحسين الحالة المزاجية لكن هذه العادات ليست جيدة للصحة. حاول اختيار تدابير أخرى للتعامل مع الأوقات الصعبة.

5. التواصل الاجتماعينعلم جميعًا أن البشر حيوانات اجتماعية، وأن التنشئة الاجتماعية تساعد في بناء علاقات صحية مع الآخرين. الدعم الاجتماعي ضروري للتعامل مع المواقف العصيبة. لذا ، حاول أن يكون لديك شبكة من الناس من مختلف مناحي الحياة. 6- ثق بالعائلة والأصدقاءيمكن للأصدقاء الداعمين والروابط الأسرية القوية أن تساعد في التغلب على ضغوط الحياة. يمكن أن يساعد الاجتماع وجهًا لوجه أو المكالمات أو التفاعلات عبر الإنترنت كن دائما على اتصال مع أحبائك. 7. التفكير الإيجابيمن المهم أن يكون لديك نظرة عقلانية ومنطقية، لذا خذ استراحة من أي شيء سلبي سيؤدي تغيير طريقة تفكيرك إلى مشاعر إيجابية يساعد في تجنب الغضب والحزن. 8. ممارسة الامتنانمن الجيد دائمًا أن تكون ممتنًا لكل الأشياء الجيدة في الحياة. من شأن ممارسة الامتنان أن تساعد كثيرًا وتقدر التجارب الإيجابية.