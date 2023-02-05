شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم.. منها الدوخة واحمرار الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يُشار إلى ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت لأنه يمكن أن يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم لفترة طويلة ولا تظهر عليك أعراض، يمكن أن يتسبب في أمراض القلب ، بما في ذلك قصور القلب ومرض الشريان التاجي، والسكتة الدماغية، وفقدان البصر، وأمراض الكلى ، ومرض تمدد الأوعية الدموية، فكيف تعرف إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟ضغط الدم هو الضغط داخل الشرايين يتم التعبير عنها في رقمين: ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

الرقم الأعلى، الذي يسمى ضغط الدم الانقباضي، هو الضغط الناتج عن تقلص البطين الأيسر للقلب، الرقم الأقل، ضغط الدم الانبساطي، يقيس استرخاء البطين الأيسر للقلب.

ضغط الدم الطبيعي هو ضغط انقباضي أقل من 120 ملم زئبق وضغط انبساطي أقل من 80 ملم زئبق يتم التعبير عنها على النحو التالي: 120/80

كيف تعرف أن لديك؟

ينصح بفحص ضغط الدم كل عامين على الأقل ، بدءًا من سن 18 عامًا ، وبشكل أكثر تكرارًا إذا كانت لديك عوامل خطر مثل التدخين ، وقلة النشاط ، والنظام الغذائي غير الصحي ، والسمنة أو حالات أخرى.

ويجب على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 عامًا أو أكبر فحص ضغط الدم لديهم سنويًا على الأقل، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فقد ينصحك طبيبك بإجراء المزيد من الفحوصات المتكررة.

علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدمفي حالات نادرة ، قد يظهر ارتفاع ضغط الدم في الأعراض ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية. قد تشمل ما يلي:بقع دموية في العين تسمى نزيف تحت الملتحمة، هذا أكثر شيوعًا إذا كنت مصابًا بمرض السكري.

احمرار الوجه.

دوخة، قد يكون الدوخة المفاجئة أو عدم القدرة على المشي علامة تحذيرية لحدوث سكتة دماغية، معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم ليس لديهم أي أعراض لهذه الحالة مع ذلك ، فإن بعض أعراض ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير يمكن أن تشمل عدم وضوح الرؤية ، والصداع ، وألم في الصدر وضيق في التنفس.

ماذا تفعل إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟تنصح جمعية القلب الأمريكية بعدم محاولة تشخيص حالتك، يمكن لطبيبك فقط تحديد ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

بمجرد معرفة أرقام ضغط الدم لديك ، يمكنك إجراء تغييرات في نمط الحياة للتخفيف من المشكلة وتجنب الأمراض الخطيرة، تغيير أسلوب الحياة هو الخطوة الأولى والأكبر في علاج ارتفاع ضغط الدم، يتعين عليك القيام بزيادة النشاط البدنى، وتقليل كمية الملح والأطعمة الدهنية التي نحصل عليها في وجباتنا الغذائية.