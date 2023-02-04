شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة الصحية تقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما لا شك فيه أن مرض السرطان بكل أنواعه، السرطان داخل جسم الإنسان بسرعة، ورغم التطور العلمي والتكنولوجي إلا أن العلماء لم يجدوا علاجًا شافيًا له حتى الآن، ولكنهم اكتشفوا أن هناك بعض الاطعمة التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض عن طريق تقوية مناعة الجهاز الهضمي لدي الأفراد، وذلك وفقًا لما نشره موقع mdanderson

ومن جانبها قالت الدكتورة ليندسي وولفورد، أخصائية التغذية الصحية: "هناك العديد من الأسباب المختلفة للسرطان". "يخبرنا البحث أن اتخاذ خيارات غذائية صحية باستمرار بمرور الوقت يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ولكن لا يمكنك القول بيقين مطلق أن الطعام يمكن أن يمنع السرطان، لا توجد ضمانات."

وأكدت الاخصائية أنه لا يوجد طعام يمكن أن يوقف السرطان في مساره أو يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.ولكن يمكن أن يقلل تناول الطعام الصحي من المخاطر ، لكنه لن يقضي عليها.

ووصت الطبيبة الاشخاص بتباع نظام غذائي صحي للوقاية من خطر الاصابة بالسرطان ، مشيرة الي التركز على النباتات (الخضار والحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه والبروتين النباتي)،اتباع كل ما يودي الي انقاص وزنك .

وتابعت: "إذا نظرت إلى الأطعمة النموذجية التي تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان ، ستجد أن جميع الأطعمة النباتية تقريبًا تحتوي على مواد كيميائية نباتية"، وتسمى أيضًا المغذيات النباتية . المواد الكيميائية النباتية هي مركبات موجودة في النباتات يمكن أن تساعد في منع الأمراض المزمنة مثل السرطان.

وذكرت اخصائية التغذية ،ان في مقدمة قائمة الاطعمة التي تساعد في تقليل مخاطر الاصابة بمرض السرطان هي"التوت والبروكلي والطماطم والجوز والعنب والخضروات الأخرى والفواكه والمكسرات".