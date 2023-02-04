تغير لون الإفرازات المهبلية علامة مبكرة لخطر الإصابة بمرض السرطان

القاهرة - سامية سيد - تعانى أغلبية النساء من الإصابة بمرض السرطان ولكنهن لسن على دراية بالمرض، نتيجة تغيرات في أعراضه المختلفة من امرأة إلى أخرى، ولكن أثبت الأطباء مؤخرًا أن تغير لون الإفرازات المهبلية لدي السيدات دليل على إصابتهم بالمرض الملعوب، وذلك وفقًا لما نشره موقع ذا صن.

أوضحت دراسة أن اكتشاف الإصابة بمرض السرطان مبكرًا، تتيح الفرص في مسالة نجاح العلاج في حالات المرضي لإنقاذ أرواحهم، لذا فيجب على كل امرأة فحص جسمها من الداخل والخارج، لاكتشاف أي كتل أو تغييرات جديدة بالجسم تصبح علامة علي الإصابة بالمرض .

أكدت الدراسة أيضًا أن تغير لون أو رائحة الإفرازات المهبلية لدي السيدات إشارة تدل على إصابتهن بمرض السرطان، لذلك فيجب عليهن الانتباه لتلك العلامات الدالة علي الإصابة بالمرض من أجل اكتشافه مبكرًا، وعلى الفور يجب الذهاب إلى الطبيب .

كما أشارت الدراسة إلى أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة عشرة بين أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في المملكة المتحدة، حيث يتم إصابة حوالي 3200 شخص كل عام، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى وفاة حوالي 800 امرأة بسبب المرض كل عام.

وفي السياق ذاته قال مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "تعاني بعض النساء أيضًا من إفرازات مهبلية تنبعث منها رائحة كريهة وألم في المنطقة الواقعة بين عظام الفخذ"، ومع ذلك، فإن التغيير في رائحة الإفرازات لا يرجع دائمًا إلى السرطان .