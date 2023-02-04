شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات هتساعدك على تقليص الدهون فى البطن.. منها الشاى الأخضر والبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الموجودة حول منطقة البطن، المعروفة باسم الدهون الحشوية، خطيرة جدًا على صحتك، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكرى من النوع 2، ومتلازمة التمثيل الغذائي، أنواع معينة من السرطان، وحالات خطيرة أخرى كما تم ربط الدهون الحشوية بارتفاع الكوليسترول ومقاومة الأنسولين إلا أن التغذية هي المكان المناسب للبدء، حتى أن هناك بعض عادات الشرب التي يمكنك اتباعها للمساعدة في تقليص الدهون في منطقة البطن، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

نصائح أساسية للتخلص من دهون البطن استبدل العصير بالعصائر المنزلية

قد يبدو عصير الفاكهة خيارًا صحيًا، ولكن لسوء الحظ، فإن العديد من المنتجات المتوفرة على أرفف متجر البقالة المحلي لديك محلاة بالسكريات المضافة، وكشفت دراسة نشرت عام 2020 في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أنه عندما تستهلك الكثير من السكر، يتم تحويل الفائض إلى دهون وتخزينه في جسمك - غالبًا على شكل دهون حشوية حول منطقة البطن.



فائدة أخرى إضافية لتناول الفاكهة كاملة بدلاً من شرب عصير الفاكهة هو أنه في كثير من الأحيان يتم إزالة الألياف والعناصر الغذائية الأخرى من الفاكهة في عملية العصر، والألياف ضرورية في فقدان دهون البطن.

أضف الشاي الأخضر غير المحلى إلى روتينك اليومي. الشاي غير المحلى هو أحد أفضل خيارات المشروبات التي يمكنك صنعها عندما تريد شيئًا أكثر طعمًا من الماء، قد ترغب في تناول الشاي الأخضر، لأنه يحتوي على ثنائي قوي يعزز عملية التمثيل الغذائي: الكافيين وepigallocatechin gallate (EGCG)، وهو نوع من الكاتشين.

كشفت إحدى الدراسات في Obesity أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر الغني بمضادات الاكسدة يوميًا فقدوا المزيد من الدهون الحشوية على مدار 12 أسبوعًا.

اشرب البروتين

هناك عادة أخرى للشرب تساعدك على تقليص دهون البطن وهي التأكد من إضافة البروتين إلى مشروب يومي من اختيارك، زيادة تناول البروتين تحفز إفراز هرمون الامتلاء الذي يقمع الجوع ويعزز الشبع بالإضافة إلى ذلك ، يساعدك البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات مع فقدان الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض.

مشروبات غنية بالبروبيوتيكقد تعلم بالفعل أن البروبيوتيك تساعد في الحفاظ على جهازك الهضمي - ولكن هل كنت على دراية بأن هذه البكتيريا الصديقة قد تلعب أيضًا دورًا في تكوين جسمك؟ أشارت الأبحاث إلى أن أنواعًا معينة من البكتيريا قد لا تؤثر فقط على فقدان الوزن والحفاظ عليه، ولكنها تساعد أيضًا في تقليص الدهون في البطن.

يمكن العثور على هذه البكتيريا في عدد من الأطعمة والمشروبات المخمرة ، بما في ذلك الزبادي واللبن الرائب.