شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آثار سيئة لشرب عصير الفاكهة كل يوم.. أبرزها رفع معدل الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفاكهة هي مجموعة غذائية معروفة بشكل عام بفوائدها الصحية، غالبًا ما نتحدث عن عصائر الفاكهة باعتبارها بديلاً رائعًا عن المشروبات الغازية السكرية والمشروبات المعبأة ومع ذلك، هل عصائر الفاكهة حقا صحية؟ ووفقا لخبيرة التغذية الهندية Lovneet Batra، أن هناك طرق يؤثر بها شرب عصائر الفاكهة سلبًا على حياتنا، وإليك 5 آثار سيئة لشرب عصير الفاكهة وفقًا لما نشره موقع "ndtv".





الآثار السلبية لشرب عصير الفاكهة:ارتفاع معدلات الأنسولين

ألياف منخفضة

قيمة غذائية منخفضة

يزيد من الرغبة الشديدة

ارتفاع نسبة السكر في الدم

وقالت خبيرة التغذية الهندية، إن شرب كوب من عصير الفاكهة كل يوم طريقة غير صحية لبدء اليوم، موضحة أن واحدة من المشاكل الرئيسية مع عصير الفاكهة هو أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، وقليل من الألياف، ويحتوي على نسبة عالية من الأحماض ويفتقر إلى العناصر الغذائية الحيوية.

وأضافت، أنه عندما تتحول الفاكهة إلى عصير، فإنك تفقد الألياف غير القابلة للذوبان، وهي عنصر غذائي أساسي وتساعد على تأخير امتصاص السكر، تخلص من الألياف وأنت فقط تشرب السكر والسعرات الحرارية.

وأشارت إلى أن الفاكهة الطازجة الكاملة مليئة بالألياف، يمكن أن تساعدك الفواكه الغنية بالألياف على الشعور بالشبع مع تناول سعرات حرارية أقل. يمكن أن تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة أيضًا في تقليل الكوليسترول وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، تحتوي الفاكهة الكاملة أيضًا على قدر أكبر من الإشباع ، ومضادات الأكسدة ، ونحو 35٪ أقل من السكر عن عصير الفاكهة بنسبة 100٪، لذلك ، من الأفضل تناول عصائر الفاكهة فقط من حين لآخر بدلاً من تناولها بشكل يومي.