في اليوم العالمي لمكافحة السرطان ..8 أطعمة توقفي عن تناولها

بيروت - نادين محمد - في اليوم العالمي لمكافحة السرطان والموافق 4 من فبراير عادات غذائية عديدة تتسبب في انتشاره بين الأطفال، فيعد من أهم العوامل المساعدة للحد من الإصابة به هي تناول الأطعمة الصحية، لذا يجب التخلص من الأطعمة المسببة للسرطان من النظام الغذائي لطفلك.

على الجانب الآخر يمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من خطر إصابتك بداء السكري من النوع 2 والسمنة المرتبطة بأنواع محددة من السرطان، فيما تحتوي الأطعمة الأخرى على مواد مسرطنة تزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

1. اللحوم المصنعة

ويمكن أن تسبب الطرق المستخدمة في صنع اللحوم المصنعة مواد مسرطنة على سبيل المثال، فإن معالجة اللحوم بالنتريت يمكن أن تشكل مواد مسرطنة تسمى مركبات N-nitroso.

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تعد اللحوم المصنعة أحد عوامل الخطر الرئيسية لسرطان القولون والمستقيم خاصة الهوت دوج، فهو يحضر باستخدام كمية كبيرة من فوسفات الصوديوم، والتي ثبت أنها تدمر الخلايا في الجسم.

2. الآيس كريم

وفقًا لدراسة في مجلة Nature، تحتوي معظم الأطعمة المصنعة -بما في ذلك العديد من أنواع الآيس كريم المعبأة- على مستحلبات ومواد كيميائية تشبه المنظفات تزيد من مدة صلاحية الآيس كريم، وتلحق الضرر ببكتيريا الأمعاء، مما يمهد الطريق لسرطان القولون والمستقيم.

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3. رقائق البطاطس

عندما يتم طهي الأطعمة النشوية في درجات حرارة عالية، يتم تكوين مركب يسمى الأكريلاميد. يمكن أن يحدث هذا أثناء القلي والخبز والتحميص.

مادة الأكريلاميد تعد مادة كيميائية مسرطنة، كما أن تناول الكثير من الأطعمة المقلية يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والسمنة. يمكن أن تعزز هذه الحالات الإجهاد التأكسدي والالتهاب، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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4. الألبان

هناك بعض الأدلة على أن منتجات الألبان قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

فإن تناول منتجات الألبان يزيد من مستويات عامل النمو الشبيه بالإنسولين 1 (IGF-1). يرتبط هذا بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. قد يزيد IGF-1 من تكاثر أو إنتاج خلايا سرطان الثدي أيضاً.



الصورة من موقع freepik

5. الأغذية المعلبة

الأطعمة المعلبة ليست جيدة لأجسامنا، وهذا يرجع إلى كمية BPA فيه. إنها مادة كيميائية ضارة تستخدم في العديد من المنتجات الغذائية، خاصة تلك المعبأة في زجاجات وعلب.

6. الدقيق الأبيض

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تحفز الأورام بالكربوهيدرات البسيطة، ويمكن أن يساعد تناول كميات كبيرة من الدقيق الأبيض على نموها لتصبح خلايا سرطانية.

7.الطماطم المعلبة

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تبطن العلب المعلبة المستخدمة لحفظ الطماطم بمادة كيميائية تسمى BPA والتي تؤدي لاختلال الغدد الصماء، وعدم التوازن الهرموني بالجسم مما يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا وتؤدي إلى البلوغ المبكر والعقم.

8-الفشار المعد في الميكروويف

أكياس الفشار المعدة في الميكروويف تحتوي على مادة كيميائية تسمى حمض البيرفلوروكتانيك وهي مادة شديدة تسبب أنواعاً مختلفة من السرطانات.

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المصدر : موقع هيلث لاين

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