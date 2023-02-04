حيل للتخلص من وزنك الزائد في 10 أيام

بيروت - نادين محمد - من الصعب التخلص من دهون البطن فهي تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

لهذا السبب بالضبط تحتاجين إلى معرفة كيفية الحصول على بطن مشدود في 10 أيام فقط.

للتخلص من دهون البطن الأكثر خطورة ومن دهون الفخذ عند النساء إليك 7 حيل تساعدك على التخلص من الوزن الزائد إذا قمت على الأقل باتباعها لمدة 10 أيام.

1. تقليل السعرات الحرارية

يساعد الحد من تناول السعرات الحرارية في فقدان الوزن بسرعة ومع ذلك، يجب تقليل السعرات الحرارية التي تتناولينها تدريجيًا.

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2. تجنب الأطعمة السكرية

يجب تجنب الأطعمة السكرية مثل مكعبات السكر ، والكعك، والمعجنات، والخبز ، والصلصات، والكاتشب.

سيساعد تقليل تناول الأطعمة السكرية في تقليل تناول السعرات الحرارية وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2، واضطراب التنفس أثناء النوم.

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3. زيادة تناول الألياف

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية رائعة لفقدان الوزن بسرعة، وتُعرف أيضًا باسم "الكربوهيدرات المعقدة" التي تزيد من الشبع، و تساعد على تحسين الهضم عن طريق زيادة عدد وتنوع بكتيريا الأمعاء الجيدة، وتعمل الألياف الغذائية أيضًا على تحسين انتقال الأمعاء عبر القولون، وتمنع الإمساك وتراكم السموم.

4. تناول المزيد من البروتين

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وجد العلماء أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين أدى إلى زيادة فقدان الوزن وزيادة التمثيل الغذائي والشبع وأكسدة الدهون وتقليل محيط الخصر وتحسين كتلة العضلات الهزيلة. فيما يلي قائمة بمصادر البروتينات الخالية من الدهون.



5. البقاء رطبًا

يعد الماء هو مفتاح الحفاظ على وزن صحي. تشير دراسة نشرت في مجلة Nutrients إلى أن زيادة استهلاك الماء يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم ومحيط الخصر وكتلة الدهون في الجسم.

عليك تناول 3-4 لترات من الماء يوميًا. يمكنك أيضًا تناول الماء من خلال عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة والشوربات. ومع ذلك، يجب الحرص على عدم شرب الكثير من الماء؛ لأنه قد يسبب تسمم الماء .

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6. تناول أوميغا 3

أحماض أوميغا 3 الدهنية هي دهون صحية تساعد في تقليل الالتهاب، فيما يلي قائمة بالأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي.

الأسماك الدهنية مثل الكارب الفضي والسلمون والسردين والماكريل والهيلسا والتونة والكتلا.

زيوت صحية مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو وزيت بذور الكتان.

المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور الكتان وبذور الشيا والفستق والجوز.

المكملات مثل مكملات زيت السمك (يجب استشارة الطبيب عن الجرعة والتردد قبل تناولها).



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7. تناول الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو مشروب طبيعي لفقدان الوزن . يتم تحميله بمضادات الأكسدة المعروفة باسم بمضادات الأكسدة. وجد العلماء اليابانيون أن تناول الشاي الأخضر بمضادات الأكسدة لمدة 12 أسبوعًا ساعد في تقليل محيط الخصر ووزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم وضغط الدم.

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المصدر : موقع Stylecraze

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