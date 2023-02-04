هل تريد الشعور بالسعادة؟.. إليك 7 نصائح لتغيير نمط حياتك وتحسين صحتك العقلية

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالسعادة هو شيء يتمناه معظمنا، عندما نتحدث عن السعادة فإننا نعني الشعور العام بالسهولة والرضا، كثير من الناس ينظرون فقط إلى الجانب المادي للتطور الشخصي أثناء التفكير فيه، ليس هناك من ينكر أن نوعية حياتنا تتأثر بشكل كبير بصحتنا الجسدية والعقلية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا، وإليك بعض التغييرات فى نمط الحياة التى تجعلك تشعر بالسعادة، وفقًا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

بعض التغييرات في نمط الحياة والاختيارات التي تجعلك تشعر بمزيد من السعادة:

1.النشاط البدنى

للتمرين آثار إيجابية على صحتك العقلية بالإضافة إلى مساعدتك على إنقاص الوزن والحفاظ على صحتك الجسدية، وفقا لدراسة ، فإن التمارين الرياضية تقلل من أعراض الاكتئاب والقلق، تشمل التمارين التي تعتبر هوائية الجري، والسباحة، وركوب الدراجات، والمشي، والرقص، وما إلى ذلك. تأكد من ممارسة 30 دقيقة من التمارين السريعة ثلاث مرات في الأسبوع.

2.تناول نظام غذائي متوازن

الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والحلويات كلها أمثلة على الأطعمة الأقل تغذية والتي يمكن أن تضر بالصحة العقلية. اللحوم الخالية من الدهون، بما في ذلك الأسماك والخضراوات والفواكه والمكسرات والبذور والخبز والحبوب الكاملة الحبوب هي جزء من نظام غذائي متوازن ومتنوع، يمكن أن يعزز النظام الغذائي المتوازن الطاقة ويقلل من تقلبات المزاج، كما ثبت أن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك وأحماض أوميجا 6 الدهنية في البذور والمكسرات تزيد من وظائف المخ وتقلل من تقلبات المزاج.

3.تمارين اليوجا

يمكنك استخدام التأمل كإحدى الإستراتيجيات للتعامل مع التوتر والمشاكل الأخرى المتعلقة بصحتك العقلية، يمكن لجلسة تأمل واحدة يوميًا لمدة 30 دقيقة أن تقلل من التوتر وتقوي ثباتك العقلي، يمكنك أيضًا تجربة اليوجا، وهي شكل ممتاز من التمارين بالإضافة إلى كونها أداة فعالة لتقليل التوتر.

4.احصل على نوم جيد

يمكن أن تحدث أعراض الإجهاد والقلق والاكتئاب بسبب قلة النوم، التزم بالحفاظ على جدول نوم منتظم يتضمن تناول طعام خفيف قبل النوم بساعة وممارسة التمارين الرياضية الكافية، قد تحاول أيضًا الامتناع عن مشاهدة التلفزيون في وقت متأخر من الليل.

5.التفاعل الاجتماعى

من المعروف أن التفاعل الاجتماعي يجعل الناس سعداء، قد تشعر بالسعادة والمزيد من المحتوى عندما تكون مع العائلة والأصدقاء، يمكن أن يؤدي العزلة إلى تفاقم علامات المرض العقلي ، بل وقد يكون لها تأثير على صحتك الجسدية، قم بزيادة شبكتك الاجتماعية وحاول أن تكون أكثر انفتاحًا، اعلم أن التفاعل الاجتماعي يمكن أن يعزز صحتك العقلية.

6.دفتر يوميات

الطريقة الصحية للتحكم في التوتر هي التعبير عن نفسك من خلال الاحتفاظ بدفتر يوميات لأفكارك وعواطفك، ابدأ في كتابة اليوميات واستخدمها لتحديد دوافعك، حتى الرجوع إليها بشكل دوري لتقييم تحسنك يمكن أن يبقيك متحمسًا.

7.ممارسة الامتنان

وفقًا للبحث، فإن تنمية الشكر قد تزيد من سعادتك، تتضمن بعض الاستراتيجيات لممارسة الشكر كتابة ملاحظات الشكر والاحتفاظ بدفتر الامتنان والتطوع.