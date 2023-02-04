دهون الجسم تزيد مخاطر الإصابة بمرض السرطان

القاهرة - سامية سيد - هناك عادات خاطئة تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان بمختلف أنواعه بين الأفراد، مثل الإفراط في التدخين الذي يساعد في إصابة الشخص بسرطان الرئة ، وأيضًا زيادة الدهون بالجسم تسرع في عملية الإصابة بالمرض، وذلك وفقًا لما نشره موقع mdanderson.

كشفت بعض الأبحاث الحديثة، عن أن الدهون الزائدة في الجسم تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث وسرطان الرحم والمريء والكلى والبنكرياس .

ومن جانبها قالت الدكتورة كارين باسن إنجكويست، أستاذ في العلوم السلوكية في إم دي أندرسون، إن مشكلة الدهون الحشوية المفرطة، تؤثر على عمليات معينة في جسمك، وهذا يشمل كيفية إدارة جسمك للهرمونات، مثل الأنسولين والإستروجين، وهذا يتضح في حالات السمنة التي تزيد من الإصابة بالسرطان نتيجة الالتهابات التي تسببها الدهون الحشوية .

وأوضحت الدكتورة كارين أان الخلايا الدهنية الحشوية كبيرة وهناك الكثير منها، لا يحتوي على مساحة كبيرة للأكسجين، وتسبب هذه البيئة منخفضة الأكسجين الالتهاب، والالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للإصابة والمرض، فبتالي الإفراط في السمنة الدهون الحشوية، يؤدي إلى نقص الأكسجين، الذي يتسبب في الالتهاب الذي يودي بنا إلى الإصابة بمرض السرطان .

وتابعت: يحدث السرطان عندما تتكاثر الخلايا بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ما يؤدي إلى إتلاف الخلايا المحيطة بها والتسبب في المرض. وكلما زاد عدد الخلايا التي تنقسم وتتكاثر، زادت احتمالية حدوث خطأ ما وتشكل الورم السرطاني.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور باسن إنجكويست إن العلاقة بين الالتهاب والأنسولين، الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدم معقدة، يمكن للالتهابات التي تسببها السمنة أن تمنع الجسم من الاستجابة للأنسولين بشكل صحيح، هذا يسمي مقاومة الأنسولين، وتؤدي زيادة الأنسولين بسبب مقاومة الأنسولين إلى زيادة عدد الخلايا المنتجة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.