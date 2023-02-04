شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على أول علاج فموى لفقر الدم الناجم عن الغسيل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، على أول علاج فموي لفقر الدم الناجم عن مرض الكلى المزمن للبالغين الذين يخضعون لغسيل الكلى، وهو أول علاج فموي لفقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء) الناجم عن مرض الكلى المزمن للبالغين الذين يتلقون غسيل الكلى لمدة 4 أشهر على الأقل.



موافقة FDA

وأضافت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"عبر موقعها، إنه لم يتم اعتماد العقار الجديد للمرضى الذين لا يخضعون لغسيل الكلى.

قالت آن فاريل، مديرة قسم أمراض الدم غير الخبيثة في مركز هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، "تثبت هذه الموافقة التزام الهيئة الأمريكية بالمساعدة في توفير مجموعة من الخيارات العلاجية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، يمكن للمرضى استشارة مقدمي الرعاية الصحية لتحديد الخيار الأنسب.

وأوضح موقع "FDA"، يعاني أكثر من نصف مليون بالغ في الولايات المتحدة من أمراض الكلى المزمنة التي تتطلب غسيل الكلى (علاج ينقي الدم ويزيل السوائل الزائدة منه)، تنتج الكلى هرمونًا يسمى إرثروبويتين، والذي يرسل إشارات للجسم لتكوين خلايا الدم الحمراء، في الشخص المصاب بمرض الكلى المزمن عند غسيل الكلى، لا تستطيع الكلى إنتاج ما يكفي من إرثروبويتين، مما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

يزيد العقار الجديد من مستويات إرثروبويتين، كما تم إثبات فعاليةالعقار في دراسة عشوائية أجريت على 2964 بالغًا يتلقون غسيل الكلى، في هذه الدراسة، تلقى البالغون إما العقار الجديد عن طريق الفم، أو حقن إرثروبويتين بشري مؤتلف (معيار من علاج الرعاية للمرضى الذين يعانون من فقر الدم بسبب مرض الكلى المزمن).

حقق العقار الجديد مستوى كبير للحفاظ على الهيموجلوبين (البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين وهو مقياس شائع لفقر الدم) ضمن النطاق المستهدف من 10-11 جرام / ديسيلتر ، على غرار إرثروبويتين البشري المؤتلف.

وأضاف الموقع، يحتوي العقار على تحذير محاصر لزيادة مخاطر حدوث تجلط الأوعية الدموية (تخثر الدم) بما في ذلك الوفاة، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والجلطات الدموية في الرئتين أو الساقين أو موقع الوصول إلى غسيل الكلى، تشمل تحذيرات واحتياطات العقار الجديد خطر دخول المستشفى بسبب قصور القلب، وتفاقم ارتفاع ضغط الدم، وتآكل المعدة ونزيف الجهاز الهضمي، مضيفًا إنه لم يتم اعتماد العقار للمرضى الذين يعانون من فقر الدم بسبب مرض الكلى المزمن الذين لا يخضعون لغسيل الكلى لأنه لم يتم إثبات سلامتها في هذه الفئة من السكان.

وأشار الموقع إلى أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للعقار الجديد، تشمل: ارتفاع ضغط الدم، والأحداث الوعائية المتعلقة بتجلط الدم، وآلام البطن، والدوخة، وردود الفعل التحسسية، كما يجب على المرضى عدم استخدامالعقار إذا كانوا يتناولون أيضًا بعض الأدوية التي تسبب ارتفاع في ضغط الدم.