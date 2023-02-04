شكرا لقرائتكم خبر عن ما ارتخاء الصمام التاجى وتأثيره على القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تدلي او ارتخاء الصمام التاجي سببًا شائعًا للنفخة القلبية الناتجة عن صمام القلب "المتسرب"، و معظم حالات تدلي الصمام التاجي ليست خطيرة وتحتاج فقط للمراقبة، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن الصمام التاجي هو صمام يسمح بتدفق الدم من إحدى حجرات القلب، الأذين الأيسر، إلى غرفة أخرى تسمى البطين الأيسر، وفي حالة تدلي الصمام التاجي ، ينزلق جزء من الصمام التاجي للخلف بشكل غير محكم في الحجرة التي تسمى الأذين الأيسر. يحدث هذا عندما تنضغط عضلة القلب الرئيسية ، المسماة البطين الأيسر ، خلال كل نبضة قلب، و يختلف تدلي الصمام التاجي عن تضيق الصمام التاجي في حالة تضيق الصمام التاجي ، يكون الصمام التاجي متصلبًا ومضيقًا.

في حالة تدلي الصمام التاجي، ينزلق الصمام للخلف بسبب الحجم غير الطبيعي لأنسجة الصمام التاجي أو تلفها بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بتدلي الصمام التاجي ، يكون السبب غير معروف.

أعراض تدلي الصمام التاجي

لا تظهر أي أعراض على معظم المصابين بتدلي الصمام التاجي كما أنهم لا يعانون من أي مشاكل صحية بسبب تدلي الصمام التاجي.

ألم الصدر هو أكثر الأعراض شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض تدلي الصمام التاجي، قد يكون ألم الصدر مزعجًا ومخيفًا للغاية ، لكنه لا يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو الموت أو مشاكل قلبية أخرى.

يعد تدلي الصمام التاجي سببًا شائعًا للقلس التاجي و هذه حالة يتدفق فيها بعض الدم للخلف عبر الصمام التاجي مع كل نبضة قلب على مدى سنوات ، يمكن أن يتسبب ارتجاع الصمام التاجي المعتدل أو الشديد في ضعف عضلة القلب ، وهو ما يعرف بفشل القلب الاحتقاني . تشمل أعراض قصور القلب الاحتقاني ما يلي:

- ضيق في التنفس مع مجهود

- تورم في الساقين والقدمين

- خفقان القلب أو تسارع ضربات القلب

- ضيق في التنفس خاصة مع ممارسة الرياضة

- دوخة

-الإغماء

- الذعر والقلق

- خدر أو وخز في اليدين والقدمين

عندما تحدث هذه الأعراض معًا ، فإنها تسمى أحيانًا متلازمة تدلي الصمام التاجي، ومع ذلك ، لا يعرف الخبراء ما إذا كان تدلي الصمام التاجي يسبب هذه الأعراض،و نظرًا لأن هذه الأعراض وتدلي الصمام التاجي شائعان جدًا ، فقد تحدثان معًا بالصدفة.

يتطلب التشخيص الدقيق لتدلي الصمام التاجي مخطط صدى القلب ، وهو تصوير بالموجات فوق الصوتية للقلب و يمكن للطبيب مشاهدة حركة الصمام غير الطبيعية في مقطع فيديو للقلب النابض و يمكن أيضًا رؤية قلس المترالي ، في حالة وجوده من خلال مخطط صدى القلب .

علاج تدلي الصمام التاجي

لا يسبب تدلي الصمام التاجي أي مشاكل لمعظم الناس ، لذلك لا يلزم العلاج عادة.

غالبًا ما يستفيد الأشخاص الذين يصابون بارتجاع الصمام التاجي الشديد بسبب تدلي الصمام الميترالي من الجراحة لإصلاح أو استبدال الصمام المتسرب بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض قصور القلب الاحتقاني الناجم عن تدلي الصمام الميترالي مع القلس المترالي ، تكون الجراحة عادةً أفضل علاج.

في حالة عدم وجود ارتجاع تاجي في مخطط صدى القلب ، نادرًا ما تشكل أعراض تدلي الصمام التاجي أي خطر قد يختلف أفضل علاج لكل شخص ، ولكن يمكن أن يشمل:

- مسكنات الآلام

- تقنيات الاسترخاء وتقليل التوتر

- تجنب الكافيين والمنشطات الأخرى

قد تكون حاصرات بيتا، وهي أدوية لإبطاء معدل ضربات القلب، مفيدة للأشخاص الذين يعانون من نوبات خفقان مع تسارع ضربات القلب ، والمعروفة باسم تسرع القلب ، مع تدلي الصمام التاجي.