علاجات السعال الجاف

بيروت - نادين محمد - السعال الجاف هو الذي لا يحتوي على مخاط، وتظهر هذه الحالة نتيجة لعدة أسباب، منها الحساسية أو الربو أو الارتجاع الحمضي. قد يقترح طبيبك أدوية للمساعدة في تخفيف السعال أو العلاجات المنزلية التي تقلل من تهيج الحلق.

إذا كانت الحالة محدودة، يمكن السيطرة عليها باستخدام بعض العلاجات الطبيعية المتوفرة في المنزل، لكن في حالة عدم ظهور نتيجة بعد ثلاث أيام، أو تفاقم الحالة، هنا يستوجب استشارة الطبيب.

العلاجات المنزلية للسعال الجاف

1- الترطيب

يؤدي جفاف الحلق إلى تفاقم السعال. من ثم تناول السوائل المهدئة، مثل الشاي أو الماء مع الليمون ، مفيدًا للسعال الجاف.

2- استنشاق البخار

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قد تتمكن من التخلص من السعال الجاف عن طريق استنشاق البخار . يساعد البخار الدافئ في ترطيب الممرات الأنفية الجافة والمتهيجة ، وتخفيف آلام الحلق ، وتقليل شدة السعال الناجم عن عدوى خفيفة أو حساسية.

قومي بإضافة بعض المكونات الطبيعية مثل الريحان إلى البخار لعلاج السعال الناتج عن البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية والربو والحساسية.

أثناء استنشاق البخار ، ضعي منشفة على رأسكِ لامتصاص المزيد من الرطوبة. لا تضعي وجهك مباشرة فوق قدر من الماء المغلي ، لأنه قد يسبب حروقًا شديدة.

3- الغرغرة

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الغرغرة بالمياه المالحة أمر غالبًا ما يوصي به مقدمو الرعاية الصحية لتخفيف التهاب الحلق والسعال الناجمين عن نزلات البرد. تعمل المياه المالحة على تقليل التورم والتهيج.

4- التغذية

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قد يكون السعال الجاف رد فعل لحساسية الطعام. إذا لاحظت أن بعض الأطعمة تجعلك تسعلين أكثر ، فلا تأكليها.

5- العلاج بالعسل

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العسل الخام هو أحد أقدم العلاجات المنزلية المستخدمة في علاج أي نوع من السعال. يغلف الحلق و له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف تهيج الحلق. كما أن له خصائص مضادة للميكروبات تخفف أيضًا من الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية الطفيفة.

6- البردقوش

البردقوش هو نوع من الأوريجانو يستخدم منذ فترة طويلة في الطب الشعبي للتخفيف من مجموعة واسعة من الأمرا، يحتوي على مركبات نباتية مضادة للالتهابات (مواد كيميائية نباتية) قد تساعد في تخفيف السعال المرتبط بالربو والتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد.

لتحضير شاي البردقوش ، انقعي 3 إلى 4 ملاعق صغيرة من البردقوش المجفف في 8 أونصات من الماء الساخن وتناوليه ثلاث مرات يوميًا.

المصدر: everyday health

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