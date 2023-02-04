علاجات منزلية لتخفيف احتقان الحلق

بيروت - نادين محمد - يعد التهاب الحلق من بين الأمراض الأكثر شيوعًا، خاصةً خلال فصل الشتاء. عادة ما تنتج عن عدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا ، وتسبب ألم شديد ومزعج، لكنها ليست حالة خطيرة وفي أغلب الحالات تختفي في غضون أسبوع.

إذا كانت الحالة محدودة وليس لها تبعات مقلقة، لا داعي لتناول الأدوية بينما الأفضل أن تعتمدي على العلاجات المنزلية المجربة لالتهاب الحلق وهي ومدعومة بروايات شعبية.

1. الغرغرة بالماء المالح

المياه المالحة تعد علاجًا فعالًا لقتل البكتيريا وتخفيف المخاط وتسكين الألم. ما عليك سوى خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ و الغرغرة عدة مرات متكررة.

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2. العسل لالتهاب الحلق

العسل هو أحد أفضل العلاجات لالتهاب الحلق بسبب خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا، كما أنه يخفف الآلام على الفور ما يعمل على تقليل الالتهاب. يمكن للعسل أيضًا أن يقتل البكتيريا ويساعد في محاربة الالتهابات الفيروسية.

إذا كنت تعاني من سعال شديد بالإضافة إلى التهاب الحلق ، فقد يكون العسل هو الحل الأمثل للسعال. اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع كوب دافئ من الماء أو الشاي وحركيه جيدًا.

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3. الليمون

على غرار الماء المالح والعسل ، يعتبر الليمون مفيدًا لالتهاب الحلق لأنه يمكن أن يساعد في تفتيت المخاط وتسكين الآلام. كذلك، الليمون غني بفيتامين سي الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة ويمنحه المزيد من القوة لمحاربة العدوى.

امزجي ملعقة صغيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ واشربيه على الفور.

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4. الصلصة الحارة

قد يبدو من الغريب استخدام الصلصة الحارة للتخفيف من احتقان الحلق ، ولكن ثبت بالفعل أن هذه التوابل تمنحكِ الراحة من ألم التهاب الحلق. الصلصة الحارة مصنوعة من الفلفل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكابسيسين المسكن للألم. لذلك ، في حين أنه قد يؤلمكِ في البداية ، فإن إضافة بضع قطرات من الصلصة الحارة في كوب من الماء الدافئ للغرغرة قد يكون العلاج الصحيح لعلاج التهاب الحلق.

5. شاي الأعشاب

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هناك العديد من أنواع الشاي المحضرة من الأعشاب ويمكنكِ تجربتها لتخفيف التهاب الحلق سريعًا. يحتوي كل من شاي القرنفل والشاي الأخضر على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات لمحاربة الالتهابات وتحقيق الراحة. شاي توت العليق والبابونج والنعناع خيارات رائعة لتخفيف الألم وتقليل الالتهاب.

المصدر: health shot

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