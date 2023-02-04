6 علامات تحذيرية لنوبة قلبية لدى النساء

بيروت - نادين محمد - غالبًا ما يعتقد الكثيرون أن الرجال فقط هما من يصابون بالنوبات القلبية وليس النساء وذلك على الرغم من أن الأعراض التي تعاني منها النساء يمكن أن تختلف عن الرجال من المهم معرفة أعراض النوبة القلبية هذه ومعرفة متى تطلب الرعاية.

وقد تصاب السيدات بالنوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم الذي ينقل الأكسجين إلى عضلة القلب بشدة أو ينقطع تمامًا. يحدث هذا لأن الشرايين التي تمد القلب بالدم يمكن أن تضيق ببطء نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول .

1. ألم في الصدر

الصورة من موقع AdobeStock

تعد أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا عند النساء (والرجال) هو ألم الصدر فقد يعاني حوالي 90٪ من النساء والرجال من ألم في الصدر عندما يصابون بنوبة قلبية.

يحدث هذا الألم وعدم الراحة في الصدر عادةً بعد الإجهاد ويمكن أن يكون الضغط جسديًا، مثل التمارين الرياضية، أو الإجهاد العاطفي. عادة ما يكون الألم قويًا، ويأتي تدريجيًا، وتزداد شدته على مدار عدة دقائق.

2. ألم في الذراع أو الظهر أو الرقبة أو الفك

يمكن أن ينتقل ألم الصدر أو ينتقل عبر ذراعك أو رقبتك أو فكك أو ظهرك". قد يزداد الألم تدريجيًا على مدى عدة دقائق.

نظرًا لأن معظم الناس يتوقعون أن يكون الألم في صدرهم أثناء نوبة قلبية، فقد تكون هذه الأعراض مربكة للغاية. هذا صحيح بشكل خاص لأنه قد يكون من الصعب تحديد مكان بدء الألم.

الصورة من موقع AdobeStock

3. آلام في المعدة

قد يكون الغثيان وآلام المعدة أيضًا من العلامات التحذيرية للسكتة القلبية، وتعد الحموضة المعوية أو الارتجاع من التهاب المريء من أهم أعراض النوبات القلبية، فقد تمتد الحموضة من الأنبوب الذي يمتد من الحلق إلى المعدة.

الصورة من موقع AdobeStock

4. ضيق في التنفس

قد تصاب بنوبة قلبية إذا عانيت فجأة من ضيق في التنفس دون سبب واضح. قد تشعر وكأن عليك التوقف والتقاط أنفاسك أثناء القيام بمهمة يومية. يقول د. لي.

5. التعرق

يعتبر التعرق المفاجئ بالإضافة إلى آلام الصدر من أعراض النوبات القلبية الأخرى ذات الصلة بالنساء. قد تنفجر في عرق بارد أو تشعر بالبرد بينما تشعر أيضًا ببعض آلام الصدر.

الصورة من موقع AdobeStock

6. التعب

وبالمثل، قد يكون ألم الصدر المصحوب بالإرهاق المفاجئ علامة على إصابتك بنوبة قلبية. قد نشعر بالتعب المفرط دون سبب - والتعب يأتي من العدم. أصبحت أنشطتك المعتادة فجأة صعبة للغاية لأنك متعب للغاية.



عوامل الخطر للنوبات القلبية عند النساء

بالإضافة إلى معرفة أعراض النوبة القلبية الرئيسية، من المهم أيضًا معرفة ما إذا كانت لديك عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

تشمل عوامل الخطر الشائعة لدى النساء ما يلي:

الصورة من موقع AdobeStock

تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب إذا كان لديهن مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول، أو مرض التهابي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة وعلى الجانب الآخر تعد النساء اللواتي يعانين من مضاعفات الحمل مثل سكري الحمل، أو ارتفاع ضغط الدم الحملي، أو تسمم الحمل أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية في وقت لاحق من الحياة.

في السياق تظهر الأبحاث أن التدخين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى الشباب وتعد المدخنات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 25٪ من المدخنين الذكور و يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى النساء.

المصدر : موقع kaiserpermanente