ثلاثة من افضل المشروبات الاكثر فعالية في حرق الدهون وانقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - تلجأ غالبية النساء إلى الرجيمات القاسية والتي تُفقد الجسم عناصرَ غذائيّةً هو بحاجة لها، وتتناول بعضهنَّ حبوبَ حرقِ الدّهون التي لا تخلو من الآثار الجانبيّة. ووفقاً للعديد من الدراسات قد تلعب بعض المشروبات دوراً في تفتيت وحرق دهون الجسم. فيما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، 3 أنواع من المشروبات الأكثر فعالية في حرق الدهون وإنقاص الوزن.

المشروبات الأكثر فعالية في حرق الدهون وإنقاص الوزن

خل التفاح لحرق الدهون وإنقاص الوزن

يُساعد تناول المشروبات التي تحتوي على خل التفاح في حرق دهون البطن والجسم وخسارة الوزن، وذلك بسبب قدرة خل التفاح على تحسين عمليات الأيض في الجسم وتقليل سرعة إفراغ المعدة للطعام، مما قد يقلل من كمية الطعام التي يستطيع الشخص تناولها خلال الوجبات. وذلك من خلال وضع ملعقة طعام واحدة من الخلّ في كأس ماء فاتر، ويُشرب بعد تناول وجبة الطعام كما ينصح بتناول ثمرة من الكريب فروت لتسريع عملية إذابة الدهون.

الشاي الأخضر لحرق الدهون وإنقاص الوزن

يُساعد الشاي الأخضرفي تقليل الوزن وتفتيت دهون الجسم، لغناه بمجموعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد على تعزيز حرق الدهون وتسريع عمليات الأيض، كما أنه غني بالكافيين الذي يساعد على رفع مستويات طاقة الجسم أثناء ممارسة الرياضة. وذلك من خلال وضع ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر في كوب من الماء على نار هادئة. ترك الخليط حتّى يغلي، ثمّ رفعه عن النار، وتصفيته، وتناوله مرة وحدة يومياً.

الزنجبيل لحرق الدهون وإنقاص الوزن

يعمل الزنجبيل على زيادة عملية حرق الدّهون في الجسم، كما أنه يقلّل من إنتاج هرمون الكورتيزول الذي يعمل على فتح الشّهية وزيادة الوزن. يُعدُّ الزنجبيل أحد الأعشاب المُستخدمة للمساعدة على فقدان الوزن، وذلك عن طريق تحفيز التوليد الحراري للطاقة، وتقليل الشعور بالجوع عند استهلاك الزنجبيل. ويتم إعداد مشروب الزّنجبيل بإضافة ملعقتين من الزّنجبيل المطحون إلى كوبين من الماءِ المغلي، وملعقتين من عصيرِ اللّيمون، ويُترك ليغلي لمدة خمس دقائق، وتتم تصفيتهُ وتركهُ إلى أن يبرد قليلاً ويحلى بالعسل ويُشرب في الصّباح الباكر على الرّيق، وقبل وجبات الطّعام الثلاثة.

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