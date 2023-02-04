أفضل شاي تخسيس وحرق الدهون من رفوف مطبخكِ

بيروت - نادين محمد -



أفضل شاي للتخسيس يمكن أن تجديه في رفوف مطبخك، ويمكن أن يساعد استبدال شاي الأعشاب بالمشروبات عالية السعرات الحرارية مثل العصير أو الصودا؛ لتقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة والمساعدة في فقدان الوزن.

خسارة الوزن

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أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على أن أنواعاً معينة من الشاي قد تساعد في زيادة فقدان الوزن مع منع تكوين الخلايا الدهنية.



ارتبط شرب الشاي بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك حماية الخلايا من التلف وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب .

شاي لحرق الدهون

حتى أن بعض الدراسات وجدت أن الشاي قد يعزز فقدان الوزن ويساعد في محاربة دهون البطن. تم العثور على أنواع معينة لتكون أكثر فعالية من غيرها في تحقيق ذلك.

في ما يلي ستة من أفضل أنواع شاي للتخسيس لزيادة فقدان الوزن وتقليل الدهون في الجسم:

1. أفضل شاي للتخسيس الشاي الأخضر

الشاي الأخضر

يعد أفضل شاي للتخسيس هو الشاي الأخضر؛ فهو من أشهر أنواع الشاي، ويرتبط بالعديد من الفوائد الصحية.



ووجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين تناولوا مستخلص الشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعاً عانوا من انخفاض كبير في وزن الجسم ودهون الجسم ومحيط الخصر.

قد يكون هذا بسبب احتواء مستخلص الشاي الأخضر بشكل خاص على نسبة عالية من الكاتيكين، ومضادات الأكسدة التي تحدث بشكل طبيعي والتي قد تعزز عملية التمثيل الغذائي وتزيد من حرق الدهون .



ينطبق هذا التأثير نفسه أيضاً على شاي الماتشا، وهو نوع عالي التركيز من مسحوق الشاي الأخضر الذي يحتوي على المكونات المفيدة نفسها مثل الشاي الأخضر العادي.

2.أفضل شاي للتخسيس شاي مغلي القرفة

شاي القرفة

قد يخفض نسبة السكر والدهون الثلاثية في الدم. والمساعدة في تعزيز فقدان الوزن كما أن له تأثيراً مضاداً للسمنة .

3. أفضل شاي للتخسيس الشاي الأسود

الشاي الأسود هو نوع من الشاي تعرض للأكسدة أكثر من الأنواع الأخرى، مثل الشاي الأخضر أو الأبيض .

وجدت العديد من الدراسات أن الشاي الأسود يمكن أن يكون فعالاً عندما يتعلق الأمر بالتحكم في الوزن.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 111 شخصاً أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يومياً لمدة ثلاثة أشهر زاد بشكل كبير من فقدان الوزن وتقليل محيط الخصر.

يعتقد البعض أن تأثيرات فقدان الوزن المحتملة للشاي الأسود قد تكون بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفلافون، وهو نوع من الأصباغ النباتية ذات الخصائص المضادة للأكسدة.

الشاي الأسود

4. أفضل شاي للتخسيس شاي أولونغ الصيني

شاي أولونغ هو شاي صيني تقليدي تم أكسدته جزئياً، مما يضعه في مكان ما بين الشاي الأخضر والشاي الأسود من حيث الأكسدة واللون.

أظهرت العديد من الدراسات أن شاي أولونغ يمكن أن يساعد في تعزيز فقدان الوزن عن طريق تحسين حرق الدهون وتسريع عملية التمثيل الغذائي.

في إحدى الدراسات، تناول 102 شخص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة الشاي الصيني الأسود يومياً لمدة ستة أسابيع، مما قد يساعد في تقليل وزن الجسم ودهون الجسم. اقترح الباحثون أن الشاي فعل ذلك من خلال تحسين التمثيل الغذائي للدهون في الجسم .

أعطت دراسة أخرى صغيرة للرجال إما الماء أو الشاي لمدة ثلاثة أيام؛ لقياس معدلات الأيض لديهم. بالمقارنة مع الماء، زاد الشاي الصيني الأسود من الطاقة بنسبة 2.9٪، وهو ما يعادل حرق 281 سعرة حرارية إضافية في اليوم . في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول آثار شاي أولونغ، تظهر هذه النتائج أن أولونغ يمكن أن يكون مفيداً لفقدان الوزن.

الشاي الأبيض

5. أفضل شاي للتخسيس الشاي الأبيض

يمكن أن يساعد الشاي الأبيض أيضاً عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن والدهون في الجسم.

تشير الدراسات إلى أن الشاي الأبيض والشاي الأخضر يحتويان على كميات مماثلة من مضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في تعزيز فقدان الوزن .

علاوة على ذلك أظهرت دراسة أن مستخلص الشاي الأبيض زاد من تكسير الخلايا الدهنية مع منع تكوين خلايا جديدة.

6. شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل

يعد الزنجبيل أفضل شاي للتخسيس، وقد وجدت بعض الدراسات أن شاي الأعشاب قد يساعد في إنقاص الوزن وفقدان الدهون بالإضافة إلى زيادة التمثيل الغذائي للدهون، ومنع تكوين الخلايا الدهنية .

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من أنواع شاي الزنجبيل بشكل خاص على نسبة عالية من المركبات المفيدة مثل الفلافون ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن أيضاً.

إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يساعدك فنجان أو كوبان من الشاي يومياً على زيادة فقدان الوزن ومنع دهون البطن الضارة.