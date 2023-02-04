شكرا لقرائتكم خبر عن شحوب البشرة قد يكون علامة على الإصابة بفقر الدم.. أغذية هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بفقر الدم قد تعود لنقص التغذية، وأحيانا أخرى اتباع نظام غذائي غير جيد، أدى إلى نقص معدن الحديد بجسم الفرد، ويطلق على تلك الحالة فقر الدم.البشرة يظهر بها تغيرات باللون تدل على إصابة الفرد بنقص معدن الحديد بجسمه، الناتج من سوء التغذية المناسبة له، والتي تؤدي به إلى معاناة فقر الدم. وذلك بحسب ما نشره "موقع إكسبريس"

ولكن هناك أطعمة غنية بمعدن الحديد تساعد في الحد من فقر الدم الذي تعرض له الفرد، حيث يستخدم الحديد لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تساعد على تخزين وحمل الأكسجين في الدم. إذا حدث نقص في المعدن، فلن تحصل أعضاؤك وأنسجتك على نفس القدر من الأكسجين كما ينبغي.

ومن جابنها اكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، ان نقص الحديد بالجسم يظهر معظمه على حالة شحوب بالبشرة .

كما أوضحت الهيئة بأن الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء يعطي لونه الأحمر للبشرة، لذا فإن المستويات المنخفضة الناتجة عن نقص الحديد تجعل الدم أقل احمرارا. وهذا هو السبب في أن الجلد يمكن أن يفقد بعضا من لونه لدى الذين يعانون من نقص الحديد.

وتابعت : بان لون بشرتك ليس المؤشر الوحيد لنقص الحديد ، مشيرة بأن هناك اعراض اخرى تشمل التعب وقلة الطاقة، وضيق في التنفس ودقات قلب .

وشددت الهيئة ، على ضرورة زيارة الطبيب فورا ظهور اي اعراض دالة على فقر الدم ،لاختيار العلاج المناسب للحالة، مع وضع بروتوكول غذائي غنيا بالعناصر الغذائية.

وفي السياق ذاته نصحت الهيئة بشرب عصير البرتقال بعد تناول المكمل، حيث يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

الاغذية الصحية لحالة فقر الدم

- الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل الجرجير

- الحبوب والخبز المدعم بالحديد

- اللحم

- الفواكه المجففة مثل المشمش والخوخ والزبيب

- البقول مثل الفول والبازلاء والعدس

ويجب التقليل من تلك المشروبات في حالة نقص الحديد

- الشاي

- القهوة

- الحليب ومنتجات الألبان