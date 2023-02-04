شكرا لقرائتكم خبر عن لا تجمع بين هذه الأطعمة والشاى.. أبرزها الليمون والمكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع الشاي بالعديد من الفوائد الصحية، ولكن خبراء الصحة يحذرون من إقرانه مع بعض الوجبات الخفيفة، ويقول الأطباء إن تناول الشاي مع العديد من الأطعمة يمكن أن يضر بصحتك، وهى كالتالى وفقا لموقع " thehealthsite":

الأطعمة الغنية بالحديد

يجب تجنب الأطعمة الغنية بالحديد مع الشاى، مثل الخضراوات الورقية والحبوب والعدس، وفقًا للخبراء، الشاي غني بالأكسالات، مما يمنع الجسم من امتصاص الحديد الموجود في هذه الأطعمة.

الليمون

يمتلئ الليمون الحامض بفيتامين سي المفيد للغاية للجسم، ومع ذلك ، فإن إقرانه بشاي الحليب ليس فكرة جيدة جدًا، على الرغم من أن شاي الليمون هو فكرة شائعة جدًا لفقدان الوزن ، إلا أن الجمع المباشر بين أوراق الشاي والليمون يمكن أن يتركك في حالة من الحموضة العالية والتجشؤ والارتجاع الحمضي.

الأطعمة الباردة

يجب عدم إقران الأطعمة الباردة والباردة مثل الآيس كريم مع الشاي، حتى عندما تكون في درجة حرارة الغرفة.

يقول الأطباء إن الاقتران الضار يمكن أن يعطل بشدة عملية الهضم ، حيث أن تناول الأطعمة من درجات حرارة مختلفة يضعف عملية الهضم ويجعلك تشعر بالغثيان والدوار.

يوصي خبراء الصحة بعدم تناول أي شيء بارد لمدة 30-45 دقيقة على الأقل بعد شرب الشاي الساخن أو الدافئ.

الكُركُم

الكركم من أفضل التوابل المتنوعة التي تساعد في الحفاظ على صحتك ولياقتك، ومع ذلك ، فإن الجمع بينه وبين الشاي يمكن أن يكون كارثيًا، وفقا للخبراء ، فإن الجمع بين الكركم والشاي يسبب عسر الهضم الشديد وحرقة المعدة ، حيث أن المركبات الموجودة في الكركم تهيج بطانة المعدة.

المكسرات

المكسرات من الأطعمة الفائقة التي تساعدنا على تزويدنا بالقوة والتغذية. ومع ذلك ، من السيئ للغاية إقرانهم مع الشاي، المكسرات مليئة بالحديد ، مما يجعلها غير متماسكة مع الحليب والشاي.