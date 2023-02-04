أطعمة مهمة ومفيدة لـ صحة الدماغ أبرزها التوت

الدماغ لا يساعد فقط جميع الأنظمة على العمل بشكل جيد، ولكنه يساعد الأعضاء الأخرى مثل القلب والرئتين والكلى أيضًا على أداء وظائفها بشكل جيد، وبالتالي فمن المهم الحفاظ على تغذيته حتى يبقى في حالة مثالية، وفقًا لـ تايمز ناو.

في حين أن الكثير من الأطعمة الصحية لها تأثير رائع على صحة الدماغ، ولكن الفواكه والخضروات الملونة والدهون والبروتينات والفيتامينات والمعادن تساعد في بناء أنسجة المخ وتقليل الالتهاب.

وتساعد الأطعمة التي تناسب صحة الدماغ في تنظيم الوظيفة الإدراكية وتقوية الذاكرة، كما تجعل الإنسان أكثر انتباهًا وعقلانية، بينما توجد أطعمة أخرى يمكن أن تزيد من أمراض الخرف أو الزهايمر أو باركنسون.

أطعمة تقوي صحة الدماغ

التوت

يعتبر التوت مليئًا بمضادات الأكسدة التي تعطي دفعة كبيرة لقوة الدماغ، ويمكن تناول التوت كفاكهة أو في السلطات أو حتى كعصائر على الإفطار في الصباح، حيث إن التوت فاكهة غنية بالفلافونويد التي تساعد على تخفيف الالتهاب وتحسن بشكل كبير السرعة التي يمكن للدماغ أن يعالج بها المعلومات.

ويقول خبراء الصحة إن مركبات الفلافونويد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في خلايا الجسم الذي يضعف وظائف المخ.

البيض

وهو مصدر قوي للبروتين فضلًا عن كونه لذيذ المذاق فهو يتميز بعدة استخدامات، فيمكن تحضيره إما مخفوقًا أو مسلوقًا أو مقليًا، وبه العديد من العناصر الغذائية مثل: الكولين واللوتين، كما يدعم البيض وظائف المخ ويساعد على جعلك حادًّا وذكيًّا.

الأسماك

تحتوي الأسماك مثل السلمون والرنجة على نسبة عالية جدًا من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي تعزز حجم الدماغ وتساعد على تحسين التفكير المنطقي، كما تعمل على إبطاء التدهور المعرفي وتقليل خطر الإصابة بأمراض تباطؤ الدماغ، نظرًا لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

المكسرات

هي واحدة من أكثر المصادر الصحية للعناصر الغذائية التي تساعد على تحسين علامات الصحة بشكل كبير، حيث تشير الأبحاث إلى أن دمج المكسرات في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يحسن وظائف المخ ويقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كل من الأطفال في مرحلة النمو وكبار السن.

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