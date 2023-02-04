شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة سعراتها سلبية خليها فى نظامك الغذائى لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية من المفترض أن تكون مفيدة لفقدان الوزن لأنها تحرق سعرات حرارية أكثر للهضم، مما تحتوي عليه ويمكن أن تؤدي إضافتها إلى نظامك الغذائي إلى تسريع رحلة إنقاص الوزن عن طريق تسهيل البقاء في حالة نقص في السعرات الحرارية، في هذا التقرير نتعرف على 7 أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية لإنقاص الوزن، بحسب موقع "Health".

7 أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية لإنقاص الوزن ​1. الخستأكد من تضمين بعض الخس في سلطاتك؛ إنه مغذي بشكل لا يصدق مع كميات جيدة من الألياف وحمض الفوليك وفيتامين ب بينما يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية تبلغ 15 فقط لكل 100 جرام. 2. الخيارالخيار مرطب بشكل لا يصدق وغني بالمعادن والفيتامينات في الأيام الحارة، يعتبر أيضًا طعام التبريد التقليدي لأنه يعمل على تحسين توازن الماء في الجسم.

تحتوي على حوالي 16 سعرة حرارية لكل 100 جرام.

3. التفاحالتفاح فاكهة رائعة لتناول وجبة خفيفة مع ما يقرب من 50 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام، فهو غذاء غني بالألياف يجب أن تحارب الجوع في منتصف النهار.

التفاح غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعزز إنقاص الوزن وتطلق السكر تدريجيًا للمساعدة في موازنة مستويات السكر في الدم.

4. الكوسةتحتوي الكوسة على أقل من 18 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام.

تساعد المغذيات النباتية في الكوسة أيضًا في انتظام الأمعاء وتوازن الماء في الجسم ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لنظام غذائي لإنقاص الوزن.

5. الطماطمتحتوى على 19 سعر حراري لكل 100 جرام بالإضافة إلى كونها غنية بالعصارة ولذيذة، فهي مصدر رائع للبوتاسيوم وفيتامين سي والألياف الغذائية. 6. البروكلييحتوي البروكلي على 34 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام، يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، والتي وجد في الأبحاث أن لها خصائص مضادة للسرطان. 7. الجزرحوالي 100 جرام من الجزر توفر حوالي 41 سعرة حرارية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون المشبعة وهي مصدر رائع للألياف الغذائية بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات A و C و K.