شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا توجد طريقة واحدة يمكنك من خلالها خفض السعرات الحرارية، طالما يمكنك حرق تلك السعرات الحرارية والحفاظ على الحد الأدنى من الكمية، فإن فقدان الوزن سيكون على المسار الصحيح.

وفقًا لخبراء الصحة، فإن الطريقة التي أثبتت جدواها لاستبدال جميع المشروبات المحلاة بالسكر هي الماء، الذي لا يحتوي على سعرات حرارية، يمكن أن يؤدي هذا التغيير البسيط في نمط الحياة إلى فقدان 2 % من وزن الجسم على مدى ستة أشهر.

النقص فى السعرات الحرارية يمكن أيضًا أن يتم إنشاؤه من خلال عدم استهلاك الكثير من السعرات الحرارية حسب الحاجة للحفاظ على وزن الجسم خلال يوم أو أسبوع ، مع مرور الوقت، يؤدي هذا التخفيض من السعرات الحرارية إلى فقدان الوزن.

ما هو نقص السعرات الحرارية؟

وفقا لموقع " timesnownews "، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فستسمع أن هناك حاجة إلى نقص في السعرات الحرارية، ومع ذلك، قد تتساءل ما الذي ينطوي عليه بالضبط أو لماذا هو ضروري لفقدان الوزن.

يحدث عجز في السعرات الحرارية عندما تستهلك سعرات حرارية أقل مما تحرق، تشمل السعرات الحرارية التي تحرقها أو تنفقها كل يوم - والمعروفة أيضًا باسم إنفاق السعرات الحرارية - المكونات الثلاثة التالية:

يشير استهلاك الطاقة في الراحة إلى السعرات الحرارية التي يستخدمها جسمك أثناء الراحة للتنفس والدورة الدموية.

يشمل التأثير الحراري للطعام السعرات الحرارية التي ينفقها جسمك أثناء هضم الطعام وامتصاصه واستقلابه، يشير إنفاق طاقة النشاط إلى السعرات الحرارية التي تستهلكها أثناء ممارسة الرياضة مثل الأنشطة المرتبطة بالتمارين الرياضية.

كيفية حساب احتياجات السعرات الحرارية

هناك العديد من الاحتياجات لتحديد عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الشخص عادة في اليوم، يمكن للناس إضافة وزن الجسم الحالي بمقدار 15 لتقدير عدد السعرات الحرارية التي يحتاجون إليها كل يوم، بعد ذلك ، لتحديد عدد السعرات الحرارية التي يجب أن يستهلكوها لنقص السعرات الحرارية، يمكنهم طرح ما يقرب من 500 سعرة حرارية من هذا الرقم.

ومع ذلك، يقول خبراء الصحة أنه يجب على الناس التأكد من أنهم لا يستهلكون سعرات حرارية أقل، من المهم أيضًا ملاحظة أن التمرين يمكن أن يساهم أيضًا في حدوث عجز في السعرات الحرارية.

طرق سهلة لتحقيق عجز في السعرات الحرارية

يقول الخبراء إن أسهل طريقة لتحقيق عجز في السعرات الحرارية هي استهلاك سعرات حرارية أقل وزيادة مستويات نشاطك البدني ، أو كليهما، لا يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة بمفردك على تحقيق العجز سواء من خلال النظام الغذائي فقط أو ممارسه الرياضة وحده.

توصي إرشادات النشاط البدني للأمريكيين من وزارة الصحة والخدمات البشرية بأن يمارس البالغون 150-300 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة ، أو 75-150 دقيقة من التمرينات الشديدة أسبوعيًا.

تشمل التمارين متوسطة الشدة المشي السريع وركوب الدراجات الخفيفة ، في حين أن الركض وركوب الدراجات السريعة من أمثلة التمارين شديدة الشدة.

توصي الإرشادات أيضًا بأن يقوم البالغون بأنشطة تقوية العضلات التي تشمل مجموعات العضلات الرئيسية ، بما في ذلك الظهر والكتفين والصدر والذراعين والساقين.

نصائح لتناول سعرات حرارية أقل

بعض الاستراتيجيات البسيطة لتناول سعرات حرارية أقل هي:

لا تشرب المشروبات السكرية

يمكنك التخلص من عدة مئات من السعرات الحرارية من نظامك الغذائي عن طريق تقليل أو القضاء على تناول المشروبات السكرية مثل الصودا والكولا وعصائر الفاكهة.

توقف عن تناول الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة مثل حبوب الإفطار واللحوم المجمدة غنية بالسعرات الحرارية ويجب تجنبها تمامًا.

تناول الطعام في المنزل

بقدر ما تستطيع ، قم بإعداد وتناول وجباتك في المنزل لأنها تسمح لك بالتحكم في المكونات وأحجام حصصك ، مما يقلل من السعرات الحرارية التي تتناولها.