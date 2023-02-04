شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الفستق يساعد على التحكم في نسبة السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو أحد أهم أمراض نمط الحياة التي تؤثر على الناس من جميع الفئات العمرية بمن في ذلك الأطفال، ومن المعروف أيضًا أنه عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات المزمنة الأخرى.

يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًا في إدارة مرض السكري ، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في إدارة نمط الحياة الصحي.

إذا حافظت على نظامك الغذائي ونمط حياتك منذ البداية ، يمكنك بشكل فعال درء خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، تعد بعض المكسرات والفواكه الجافة مصدر قوة للعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في مشاكل نمط الحياة بما في ذلك مرض السكري ، والفستق الأمريكي هو واحد منها.

يجب تضمين الفستق في نظام غذائي متوازن، وفقًا لدراسة جديدة حول تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، نُشرت في مجلة Diabetes Care ، قد يستفيد الأفراد المصابون بمرض السكري من الفستق من خلال تحسين التمثيل الغذائي وخفض مستويات الجلوكوز والأنسولين، تضيف نتائج هذه الدراسة إلى الدليل المتزايد على أن الفستق يحسن نسبة الجلوكوز في الدم وحساسية الأنسولين .

تحتوي المكسرات على مركبات مضادة للالتهابات، وألياف، ودهون صحية، ومضادات أكسدة، وعناصر غذائية أخرى يعتقد أنها توفر هذا التأثير الوقائي.

فوائد الفستق الأمريكي

اكتشف أدناه بعض الأسباب المؤكدة لضرورة تناول الفستق الأمريكي للمساعدة في إدارة مرض السكري:

يحتوي الفستق من بين جميع المكسرات على ملف منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يجعله احتمالًا مقنعًا لتقليص صعود مستويات الجلوكوز بعد وليمة، مما يقلل من مخاطر مرض السكري.

أظهرت دراسة سريرية إسبانية بارزة أن استهلاك الفستق ساعد مرضى السكري على تحسين حالتهم.

وجدت دراسة أجريت على النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل أو ضعف تحمل الجلوكوز أن تناول حصة ونصف من الفستق كان له تأثير أقل بشكل ملحوظ على سكر الدم ومستويات الأنسولين من تناول وجبة خفيفة مكافئة من خبز القمح الكامل الذي يحتوي على سعرات حرارية. متطابقة.

فوائد الفستق لسكر الدم

يعاني الأشخاص دائمًا من مقدمات السكري، أو مستويات الجلوكوز في الدم التي تكون أعلى من المعتاد ولكنها ليست عالية بما يكفي للإصابة بمرض السكري ، قبل أن يصابوا بداء السكري من النوع 2، وفقًا للبيانات ، فإن 15 إلى 30 % من الأشخاص المصابين بمقدمات السكري والذين لا يتلقون العلاج سيصابون بمرض السكري في غضون خمس سنوات، هذا يسلط الضوء على أهمية اليقظة بالنسبة لمرض السكري خاصة في جيل الشباب الذين يحبون تناول الطعام في الخارج دون القلق بشأن السعرات الحرارية الزائدة.

بصرف النظر عن هذا، يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع مرض السكري فحص نسبة السكر في الدم كل ثلاثة أشهر، يساعد ذلك في تحديد المخاطر المحتملة ويمنحك متسعًا من الوقت للوقاية من مرض السكري وعكس مساره.

باختصار، يجب علينا جميعًا تقليل استهلاك السكر المكرر وبدلاً من ذلك تناول الفواكه والمكسرات لإشباع الرغبة الشديدة في تناول السكر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع أسلوب حياة صحي ونشط من شأنه أن يعزز صحتك بشكل كلي، تناول حفنة من الفستق الأمريكي اللذيذ يوميًا للحصول على العناصر الغذائية الحيوية.