شكرا لقرائتكم خبر عن الجلوس لفترات طويلة يزيد خطر إصابتك بدوالى الساقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث توسع الأوردة عندما تتلف جدران الأوردة وتسبب مشكلات في طريق الدورة الدموية، ووظيفة الوريد هي إعادة الدم إلى القلب إنها تشبه الشرايين ولكنها ليست سميكة، بالإضافة إلى ذلك ، لديهم صمامات تضمن أن الدم ينتقل في اتجاه واحد فقط، أحد أكثر أعراض المرض الوريدي شيوعًا هو الدوالي التي تحدث غالبًا في أسفل الساقين، في هذا التقرير نتعرف على عادة غير صحية تزيد من خطر إصابتك بدوالى الساقين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي دوالي الساقين؟

بحسب ما ذكرت مايو كلينيك فإن دوالي الأوردة توصف بأنها "أوردة ملتوية ومتضخمة" قريبة جدًا من سطح الجلد ، ولكنها يمكن أن تتورم وتطول هذه جنبا إلى جنب مع الأوردة العنكبوتية وبينما أن الدوالي لا تهدد الحياة في معظم الحالات ، إلا أنها قد تسبب ألمًا وانزعاجًا.

وفقًا لـ WebMD ، "الجلوس لفترة طويلة جدًا يعني أن الدم يمكن أن يتجمع في ساقيك هذا يضع ضغطًا إضافيًا في عروقك مما قد يؤدي إلى الانتفاخ أو الالتواء قد ترى أيضًا أوردة عنكبوتية ، وحزمًا من الأوعية الدموية المكسورة في مكان قريب.

أسباب أخرى شائعة يجب ملاحظتها

الكثير من العوامل الأخرى يمكن أن تسبب الدوالي وتشمل هذه:

- العمر أي أن تبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر

- الجنس

- الحمل

- سن اليأس

- التاريخ العائلي

- السمنة

هل يمكن أن تسبب الدوالي مضاعفات؟

في حين أن الدوالي لا تعتبر حالة طبية خطيرة، إلا أنها يمكن أن تسبب مضاعفات إذا كانت مصحوبة بألم شديد ومستمر وتورم.

على الرغم من ندرتها إلا إن القرح التي تتشكل على الجلد بالقرب من الدوالي ، والجلطات الدموية والنزيف يمكن أن تكون مضاعفات خطيرة مرتبطة بالدوالي.

في بعض الأحيان ، تنفجر الأوردة القريبة من الجلد على الرغم من أن هذا عادة ما يسبب نزيفًا بسيطًا فقط ، إلا أنه يتطلب عناية طبية.

كيف تتعامل مع الألم؟في حالة الإصابة بالدوالي المؤلمة ، فإن أفضل طريقة للتحكم في الألم والتورم هي من خلال الرعاية الذاتية.

تعتبر ممارسة الرياضة أو رفع الساقين عند الجلوس أو الاستلقاء أو ارتداء الجوارب الضاغطة بعض الطرق الفعالة لتقليل ألم الدوالي والوقاية منه.