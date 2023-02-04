شكرا لقرائتكم خبر عن لو زعلان وعايز تخرج من حالتك.. خليك مع اللى بيحبوك وبلاش تقارن نفسك بحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تتضمن الطرق غير الصحية للتعامل مع الحزن البحث عن حل سريع لتخدير ألم الشخص على الفور. ولكن إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح، فسوف يستمر هذا الألم في العودة. وكلما زاد شعورنا وإدراكنا لألمنا كلما مررنا بدورات مختلفة من الحزن ، وفقا لما نشره موقع realsimple

فيما يلي 5 طرق صحية للعمل من خلال الحزن ، موصى بها من قبل خبراء الصحة العقلية والحزن.

1 - اقضِ الوقت مع الأشخاص الذين يهتمون بك ويفهمونك

أحِط نفسك بأشخاص يُشار إليهم على أنهم "محبون للآخرين" - أولئك الذين يهتمون بك ويريدون أن يكونوا مفيدين - وليس "الآخرين المتلصصين" الذين ربما ليسوا موجودين لدعمك. (لاحظ أن "محبتك للآخرين" لا تحتاج بالضرورة أن تكون عائلتك البيولوجية.)

2 - الخروج من المنزل

بقدر ما قد يكون من المغري البقاء في المنزل (أو في السرير) ، توصي الدكتورة لاجوي بالاستيقاظ والخروج. يقول: "هذا يساعد لأن الخروج والمشاركة في الأنشطة يساعدان على إبعاد أذهاننا عن الحزن ، بينما البقاء في المنزل وفي السرير سيجعلنا نركز بشكل مباشر أكثر على الحزن ، وهو أمر ضار".

3 - كن صبورًا مع نفسك خلال عملية الشفاء

لا تقارن رحلة الشفاء والمعالجة والجدول الزمني مع رحلة شخص آخر ، ويجب محاولة إدخال المزيد من المرح في يومك - وهو أمر سيساعد في إعادة بعض البهجة إلى حياتك. واسمح لنفسك أن تكون سعيدًا وقد يبدو الأمر غير طبيعي في البداية لكن هذا ليس صحيحًا: سيريدك من تحب أن تجد الفرح مرة أخرى. عقلك يحتاج إلى هذا، أنت بحاجة إلى هذا!"

4 - ضع في اعتبارك زيارة معالج

إذا أصبح حزنك صعبًا للغاية أو مستهلكًا بالكامل ، يوصي الدكتور لاغوي بمقابلة معالج أو طبيب نفسي ، حيث قد تكون تعاني من شيء يسمى الحزن غير الطبيعي. يقول: "يستمر الحزن غير الطبيعي لأكثر من ستة أشهر ، أو إذا كانت لديك أفكار انتحارية وأعراض اكتئابية كبيرة ، والأدوية المصحوبة بالعلاج لها أفضل تشخيص للتغلب على الحزن إذا اشتد هذا الحزن."

5 - فكر في دورات

إذا وصلت إلى مرحلة تشعر فيها بالرضا ، فقط لتجد نفسك تشعر بالسوء مرة وهذه ليست علامة على أنك انتكست و هي في الواقع علامة على الحركة إلى الأمام"، والحزن عبارة عن سلسلة من الحلقات، يمكنك العودة إلى المكان الذي كنت فيه منذ بعض الوقت وما زلت تمضي قدمًا."