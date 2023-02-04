شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة السكر بالدم قد يسبب تلف الأعصاب.. 9 أعراض يجب ملاحظتها والان مع تفاصيل الخبر
بصرف النظر عن التسبب في تلف الأعصاب، يمكن أن يؤثر مرض السكري غير المنضبط وغير المعالج أيضًا على القدمين والعينين والقلب والأوعية الدموية واللثة والكلى.
نظرًا لأن مرض السكري يؤثر سلبًا على قلبك ودورة الجسم بالكامل، فإنه يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى والعينين والأعصاب، كما يتسبب أيضًا في تلف الأوعية الدموية التي تغذي القلب والدماغ.
لاحظ الأعراض الشائعة لمرض السكري
وفقًا لمايو كلينك، إليك بعض الأعراض الشائعة لمرض السكري:
- الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.
- التبول كثيرًا.
- فقدان الوزن دون محاولة.
- وجود الكيتونات في البول الكيتونات هي نتيجة ثانوية لانهيار العضلات والدهون الذي يحدث عندما لا يتوفر الأنسولين الكافي.
- الشعور بالتعب والضعف.
- الشعور بالضيق أو حدوث تغيرات مزاجية أخرى.
- وجود رؤية ضبابية.
- وجود تقرحات بطيئة الشفاء.
- الحصول على الكثير من الالتهابات مثل اللثة والجلد.كيف تقلل من المخاطر؟يمكن لأي شخص أن يكون عرضة لمرض السكري ومع ذلك، فإن بعض عوامل الخطر تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
يتضمن ذلك تاريخًا عائليًا للحالة المزمنة أو العوامل البيئية. أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري هي اختيار نمط حياة أكثر صحة والحفاظ على وزن صحي.
يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة النباتية المغذية والصحية والانغماس في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تقليل فرص الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم.