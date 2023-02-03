شكرا لقرائتكم خبر عن هل تأكل كثيرا في الشتاء؟ نصائح لخسارة الوزن وحرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول كثير من الناس المزيد من الدهون والدهون المشبعة طوال أشهر الشتاء ويستهلكون المزيد من السعرات الحرارية مع انخفاض درجة الحرارة، حيث يجب على أجسامنا أن تعمل بجهد أكبر لتظل دافئة، لذلك، من أجل إنتاج الطاقة، هناك حاجة إلى مزيد من السعرات الحرارية عندما يحدث هذا، يتلقى الدماغ تعليمات من العقل لزيادة تناول الطعام حتى أننا نتوقف عن تذكر أننا نفرط في تناول الطعام في هذه المرحلة، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لخسارة الوزن وحرق الدهون، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". ما سبب زيادة الوزن في الشتاء؟ ينتج الجفاف عن شرب الناس كميات أقل من الماء بشكل عام خلال الأشهر الباردة، على الرغم من أن أجسامنا تتطلب الماء حقًا، فإننا نخطئ في تفسير شعورنا بالعطش ونعتقد أنه جوع ونستهلك أكثر مما نحتاج إليه.

أيضا الاكتئاب الشتوي قد يسبب تناول المزيد من الطعام، وفقًا لدراسة، فإن نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) ، مما يجعلهم يتناولون المزيد من الطعام.

نصائح لخسارة الوزن وحرق الدهون في الشتاء 1- أكل البروتين فقطيجعلك البروتين تشعر بالشبع، مما يساعدك على تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحلوة وغير الصحية، خاصة خلال فصل الشتاء عندما نشعر بمزيد من الجوع.

يساعد البروتين في الحفاظ على الوزن يساعدنا البروتين على مقاومة نزلات البرد والسعال في فصل الشتاء مع تقوية جهاز المناعة لدينا.

2- المضغ الصحي:حتى لو كنت تتناول وجبة خفيفة بين الوجبات، ابذل جهدًا لتناول أطعمة صحية منخفضة السعرات الحرارية، وانغمس في الحساء الصحي والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية. حاول تضمين الفواكه والخضراوات الشتوية في نظامك الغذائي. 3- التحكم في كميات الطعام

لا تكدس أبدًا طبقك بالعديد من الأطعمة في وقت واحد عند محاولة إنقاص الوزن والحفاظ عليه، فإن التحكم في جزء منه أمر بالغ الأهمية.

الحصة هي كمية محددة من الطعام ، في حين أن الحصة هي الكمية التي تضعها على طبقك. يمكنك حمل أكواب القياس معك حتى تتمكن من تتبع ما تستهلكه بشكل أفضل.

4- النشاط البدنىحرك جسمك بشكل متكرر لمدة 30 دقيقة كل يوم المشي أو الوقوف دون حراك يمكن أن يحافظ على حركتك ، حتى في المناطق الضيقة. بدلاً من الجلوس أثناء تلقي مكالمة ، قم وتحرك في أرجاء منزلك، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من اكتئاب الشتاء، فاتخذ الإجراءات اللازمة أو اتصل بأخصائي للحصول على المساعدة.