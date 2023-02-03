شكرا لقرائتكم خبر عن روتين غذائى صحى لتحقيق أهدافك فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفكر في إنقاص وزنك بشكل سريع ، فيجب أن يكون لديك روتين الأكل الصحي الصحيح ، وقتها ستتمكن من تسريع فقدان الوزن مع كل وجبة تتناولها، وإليك أفضل خمسة أطعمة يجب إضافتها إلى وجباتك العادية لتحقيق أهدافك لفقدان الوزن ، وفقا لما نشره موقع"eatthis".

الخضراوات الصليبية

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، تناول الخضراوات الصليبية وتشمل القرنبيط والبروكلي والخضراوات الورقية وبراعم بروكسل منخفضة في أقسام السعرات الحرارية والكربوهيدرات ومليئة بالألياف المشبعة ، تساعد هذه الخضار الصحية أيضًا في تقليل الالتهاب.

الأفوكادو

هذه الفاكهة الخضراء مليئة بالألياف والدهون الصحية، وفقًا للبحث ، فإن إضافة نصف ثمرة أفوكادو إلى نظامك الغذائي يمكن أن يعزز الشعور بالامتلاء لمدة ثلاث إلى خمس ساعات بعد تناول الطعام، كشفت دراسة أخرى أن النساء اللائي تناولن الأفوكادو كل يوم عانين من فقدان دهون أكبر من أولئك الذين لم يأكلوا الأفوكادو.

الحبوب

ليس عليك التخلي عن الكربوهيدرات عندما تحاول إنقاص الوزن، اختيار الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة مع كل وجبة مثل الكينوا والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البني تحتوي على المزيد من الألياف والمواد المغذية لإشباعك بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد دمج مثل هذه الحبوب في وجباتك على التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر والكربوهيدرات المكررة.

المكسرات والبذور

تعد البذور والمكسرات مثل اللوز والفستق والجوز وبذور الكتان وبذور قرع العسل وبذور الشيا إضافة ممتازة لبرنامج إنقاص الوزن ، إنها مصدر غني للدهون الصحية المضادة للالتهابات ، والبروتين النباتي ، والألياف ،تساعدك بسهولة أكبر على التمسك بأهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.

الأسماك

حان الوقت لإضافة المزيد من الأسماك الدهنية إلى نظامك الغذائي في أسرع وقت ممكن، يمكن أن يساعد السردين والتونة والسلمون في تقليل الدهون الكلية في الجسم " الأسماك الدهنية"غنية بالبروتين ولكنها منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية وغنية بالدهون الصحية للقلب، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الأسماك الدهنية قد يساعد في دعم فقدان الوزن من خلال تنظيم مستويات هرمون الشهية.