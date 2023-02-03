شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس إنك تعبان ومرهق باستمرار.. زود الكربوهيدرات الصحية فى أكلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكربوهيدرات الصحية الغنية بالألياف، جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي المتوازن وتحفز البكتيريا الجيدة في أمعائنا، والأداء الجيد لأمعائنا هو المسئول عن صحتنا العامة، لكن هناك بعض أنواع الكربوهيدرات غير الصحية قد يسبب كثرة تناولها الضرر مثل: الدقيق الأبيض والحلويات، وهناك بعض العلامات التي تدل على أنك لا تتناول ما يكفي من الكربوهيدرات الصحية، بحسب موقع "Health". علامات وآثار جانبية لنقص الكربوهيدراتيمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات إلى نفاد طاقتك بعدة طرق: 1. تشعر دائما بالتعبمن المعروف أن الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للوقود في أجسامنا، ويمكن أن يكون للحد من تناول الكربوهيدرات تأثير كبير على مستويات الطاقة لدينا.

نتيجة لذلك، ينتهي بك الأمر بالشعور بالإرهاق أو الإرهاق سريعًا، الكربوهيدرات هي المسئولة عن إعطاء دفعة من الطاقة لأجسامنا لإبقائنا نشطين طوال اليوم، خفض كمية الكربوهيدرات لن يؤدي إلا إلى استنزاف الطاقة في أجسامنا.

2. نقص الكربوهيدرات قد يعني نقص التركيزعندما يأكل شخص ما نسبة منخفضة من الكربوهيدرات لفترة طويلة، فإن انخفاض مستويات الطاقة لديه يعيق تركيزه أيضًا. قد تشعر أيضًا بالغضب أو الانزعاج معظم اليوم.

الأطعمة مثل الأرز البني أو الكينوا هي كربوهيدرات عالية الجودة من المهم استهلاكها.

3. تشعر بالانتفاخ معظم الوقتعادة ما يتم إلقاء اللوم على الكربوهيدرات لكونها السبب وراء الانتفاخ المستمر لكن هذا ناتج بشكل أساسي عن استهلاك السكر المكرر أو الدقيق الأبيض.

من خلال تقليل تناول الكربوهيدرات، فإنك تقلل أيضًا من كمية الألياف التي يحتاجها الجسم يوميًا لأن الألياف موجودة بكثرة في الحبوب الكاملة والفواكه وبالتالي، فإن تناول كمية كافية من الكربوهيدرات سيساعد في تقليل الانتفاخ بشكل كبير.

4. قد تعاني من رائحة الفم الكريهةإذا كان فمك تفوح منه رائحة كريهة، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك ينفد من الكربوهيدرات.

عندما نتوقف عن الاعتماد على الكربوهيدرات لتغذية أجسامنا والتحول إلى الدهون بدلاً من ذلك، فإنها تشكل الأسيتون وهو السبب وراء الرائحة الكريهة في أجسامنا.

5. تقلبات المزاجفقط لأن دماغك لا يتلقى كمية كافية من الجلوكوز، فإن الجزء الذي يوازن مزاجنا في المخ، يستمر في إفراز هرمون الجوع. عندما يكون هناك هرمون في أجسامنا فائض، يخبر أجسامنا أننا بحاجة إلى مزيد من الطاقة، ويمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على هرموناتنا، مثل تلك المسؤولة عن الحالة المزاجية الهادئة.