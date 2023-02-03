طرق خفض درجة الحرارة بدون أدوية

بيروت - نادين محمد - على الرغم من أن درجة حرارة الجسم يمكن أن تختلف من شخص لآخر ، عادة ما تكون درجة حرارة الجسم الطبيعية حوالي 98.6 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية). عند البالغين ، أما الحمى عندما تكون درجة حرارة الجسم أعلى من 100.4 درجة فهرنهايت.

في معظم الحالات ، تعتبر الحمى علامة على وجود عدوى (بكتيرية أو فيروسية). وارتفاع الحرارة مؤشر لأن جسمك يحارب العدوى. تعمل الحمى على لتقوية جهاز المناعة في جسمك، وتجد معظم البكتيريا والفيروسات صعوبة في البقاء عندما تكون مصابًا بالحمى.

في الوقت الذي يحاول فيه الجسم الدفاع عن نفسه ضد أي عدوى أو ميكروب، يجب أيضًا أن تحاولي التدخل لبقاء الحرارة في معدلاتها الطبيعية، ويتم ذلك إما من خلال الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، أو اعتمادًا على الوصفات الطبيعية.

1- شرب الكثير من السوائل

عندما تكوني مصابة بالحمى، يجب عليكِ تناول المزيد من الماء، كما أنه في حالة كنتِ تعاني أيضًا من التهاب الحلق نتيجة لعدوى ، فإن شرب السوائل الباردة يساعد أيضًا في علاج التهاب الحلق بوصفات طبيعية.

تشمل أنواع السوائل التي يمكن أن تساعد في تهدئة الحمى ما يلي:

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ماء

عصير

الشاي الخالي من الكافيين

يجب تجنب شرب المشروبات المحتوية على الكافيين ، مثل القهوة والشاي وبعض أنواع المشروبات الغازية، حيث تساهم في زيادة الجفاف.

2- الكمادات الباردة

تساعد الكمادات الباردة على جبهتك ومعصميك في تهدئة وخفض الحمى.

3- خذ حمامًا فاترًا

يساعد أخذ حمام فاتر (ليس باردًا) في تقليل الحمى وإرخاء عضلات الجسم.

2- مرق العظام

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إذا انخفضت شهيتكِ نتيجة للعدوى، فإن شرب المرق والحساء يساعد أيضًا في مد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي ستساعد في الحفاظ على جسمكِ قويًا أثناء محاربة العدوى، تعرفي على 6 فوائد لمرق العظام ..وأبرز وصفاته لانقاص الوزن

4- تناول وجبات صغيرة

الحمى تسبب فقدان الشهية، وهذا هو السبب في أن الحساء والوجبات الصغيرة يمكن أن تساعد في حصولك على العناصر الغذائية المناسبة التي يحتاجها جسمكِ. يساعد تناول وجبات أصغر وأخف أيضًا في تجنب إرهاق الجهاز الهضمي ، والذي يصبح أضعف نتيجة لبعض أنواع العدوى.

5- ارتدي ملابس خفيفة الوزن

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يساعد ارتداء الملابس الخفيفة واستخدام البطانيات الخفيفة أثناء النوم أو الراحة في الحفاظ على درجة حرارة جسمكِ منخفضة. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني أيضًا من قشعريرة ، والتي يمكن أن تجعل بعض الناس يرغبون في ارتداء ملابس أو بطانيات أثقل.

المصدر: موقع health line

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