شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة يجب تناولها للحفاظ على نظام مناعى قوى وصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المناعة مهمة لحماية الجسم من الأمراض مثل البرد والأنفلونزا، والحفاظ على نظام مناعى صحى من خلال العادات اليومية أحد أفضل الطرق لدعم مناعتك، من خلال التغذية وعادات الأكل الذكية، وفقا لما نشره موقع realsimple.

أفضل الأطعمة المعززة للمناعة 1 - خضراوات ورقية

بالإضافة إلى دعم صحة القلب ووظائف الدماغ، تعد الخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ والسلق السويسرى والجرجير من أفضل الأطعمة التى يمكن تناولها، حيث إن الخضراوات الورقية غنية بالمغذيات الدقيقة، خاصة فيتامين ج وفيتامين ك، وهما ضروريان لتعزيز نظام المناعة الصحى، وتشمل العناصر الغذائية الأخرى المعززة للمناعة فى الخضراوات الورقية بيتا كاروتين وحمض الفوليك أو فيتامين ب.

2 - الكرنب

عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء فإن الأطعمة التى تحتوى على البروبيوتيك مثل اللبن والكرنب، وترتبط وظيفة القناة الهضمية بالمناعة، لذا فإن هذه الخيارات الغنية بالبروبيوتيك هى أغذية خارقة متعددة الوظائف.

3 - الحمضيات

تمتلئ ثمار الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت بفيتامين سى، حيث إن هذه المغذيات ضرورية لوظيفة المناعة من الدرجة الأولى، لأنها تعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض (أى الخلايا المناعية).

4 - الفراولة والتوت

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة المعززة للمناعة، لا يمكنك أن تخطئ فى تناول الفراولة والتوت، حيث إن التوت غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على حماية الخلايا السليمة من إتلاف الجزيئات.

5 - البروتين الخالى من الدهون

على الرغم من أن الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي نحصل عليها من الأطعمة النباتية ترتبط غالبًا بوظيفة المناعة، إلا أن البروتين له نفس الأهمية.

ويساعد البروتين الجسم على إصلاح الأنسجة والعضلات، وبناء الأجسام المضادة، وتعزيز تكوين الأحماض الأمينية اللازمة لوظيفة المناعة، للحصول على الخيار الأكثر صحة، اختر البروتينات الخالية من الدهون، والتى تحتوى على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة.

6 - شاى أخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك مركب نباتي يسمى epigallocatechin gallate يمكن أن يساعد فى تقليل الالتهاب فى الجسم وتحسين الوظيفة.