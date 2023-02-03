شكرا لقرائتكم خبر عن توقف التنفس أثناء النوم مرتبط بضعف العظام والأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة بوفالو (UB) فى نيويورك، أن الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم قد يواجهون مشكلة أخرى تقلقهم وهى ضعف العظام والأسنان، بحسب موقع Health.

تُعرف هذه الحالة بانخفاض كثافة المعادن فى العظام، وهى مؤشر على هشاشة العظام ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالكسور وتتسبب فى تفكك الأسنان وفشل زراعة الأسنان.

واستخدم الباحثون التصوير المقطعى المحوسب بأشعة مخروطية (CBCT) - وهو نوع من الأشعة السينية - لقياس كثافة العظام فى رؤوس وأعناق 38 بالغًا، وكان نصف المشاركين فى الدراسة يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

ووجدت هذه الفحوصات أن المشاركين الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم لديهم كثافة معادن أقل بكثير من المشاركين غير المصابين بهذه الحالة.

ويمكن أن يسبب انقطاع النفس أثناء النوم صعوبة فى التنفس أثناء النوم، ما قد يؤدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين فى الجسم والالتهابات والإجهاد التأكسدى وقصر أنماط التنفس.

وقالت كبير الباحثين الدكتورة ذكريات الجوير، أستاذة مشاركة فى تقويم الأسنان فى كلية طب الأسنان بجامعة بافالو، إن هذه الأعراض قد يكون لكل منها تأثير سلبى مزمن على التمثيل الغذائى للعظام وفى نهاية المطاف على كثافة العظام.

وقالت الجوير، فى بيان صحفى بالجامعة: "بينما لم يتم بعد استكشاف الصلة بين انقطاع النفس الانسدادى النومى وانخفاض كثافة المعادن فى العظام، تقدم هذه الدراسة أدلة جديدة على علاقتهما التى قد يكون لها آثار عديدة على علاج تقويم الأسنان".

وأضافت "إذا تم تشخيص إصابة المريض بانقطاع التنفس أثناء النوم، فقد يؤثر ذلك على تخطيط العلاج وإدارته، لقد أصبح التصوير المقطعى المحوسب جزءًا لا يتجزأ من ممارسة تقويم الأسنان اليومية ويمكن استخدامه كأداة فحص لكثافة المعادن المنخفضة فى العظام".