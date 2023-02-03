شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة القلب.. الوقاية تبدأ من الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض القلب، له أسباب وأعراض كثيرة متعددة تختلف من فرد إلى آخر، وهناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها للحفاظ على صحة قلبك من الإصابة بالأمراض، من أهمها اتباع برنامج غذائي صحي، وذلك وفقا لما نشره موقع health.

خطوات للحفاظ على صحة قلبك

1.نحتاج إلى الدهون الصحية في نظامنا الغذائي، وليس الدهون المتحولة، والتي من المعروف أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو الإصابة بسكتة دماغية على مدى العمر. وذلك لأن الدهون المتحولة تسد الشرايين عن طريق رفع مستويات الكوليسترول السيئ ،وخفض مستويات الكوليسترول الجيد .

تتواجد الدهون المتحولة في المخبوزات المعبأة والأطعمة السريعة والسمن النباتي والأطعمة المقلية. فيجب عليك تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة.

2.مارس عادات صحية جيدة للأسنان ، وخاصة تنظيف أسنانك بالخيط يوميًا. تعد صحة الأسنان مؤشرًا جيدًا على الصحة العامة ، بما في ذلك القلب ، لأن أولئك الذين يعانون من أمراض اللثة غالبًا ما يكون لديهم نفس عوامل الخطر لأمراض القلب.

3.الحصول على قسط كاف من النوم. النوم جزء أساسي من الحفاظ على صحة قلبك. إذا كنت لا تنام بما يكفي ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بغض النظر عن عمرك أو العادات الصحية الأخرى.

4.لا تجلس لفترة طويلة في وقت واحد. في السنوات الأخيرة ، أشارت الأبحاث إلى أن البقاء جالسًا لفترات طويلة من الوقت يضر بصحتك بغض النظر عن مقدار التمرين الذي تمارسه.

5.تجنب التدخين والتدخين السلبي ،تشير الدراسات إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزيد بنسبة 25 إلى 30 في المائة للأشخاص الذين يتعرضون للتدخين السلبي في المنزل أو العمل. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية .