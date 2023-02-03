شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض جلدية غير معدية.. منها الصدفية وحب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأمراض الجلدية التي يتعرض لها الكثيرون وقد تنتقل على طريق العدوى، ولكن هناك أمراض جلدية أخرى شائعة ولا يمكن أن تنتقل عن طريق العدوى، وحسب ما ذكره موقع webmd فهى:

الصدفية

الصدفية هى أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب الالتهاب، والتي تظهر على شكل لويحات أو قشور على جلدك، وتحدث النوبات الأكثر شيوعًا في مرفقيك وركبتيك وفروة رأسك لكن يمكن أن تظهر اللويحة في أي مكان.

الإكزيما

تعد حكة الجلد والجفاف والتورم وتغير اللون من الأعراض الشائعة للإكزيما ، وهي حالة جلدية التهابية يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، و هناك سبعة أنواع يمكن أن تؤثر على أي شخص في أي عمر ، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة إذا كانت بشرتك فاتحة اللون ، فقد تبدو الإكزيما حمراء.

و إذا كانت بشرتك داكنة ، فقد تبدو رمادية أو بنية داكنة أو أرجوانية، و هناك العديد من الطرق لإدارتها ، بما في ذلك الأدوية الموضعية والعلاج بالضوء والأدوية عن طريق الفم أو الحقن الروتين اليومي للاستحمام والترطيب مهم أيضًا.





- البهاق

إذا كان لديك بقعة ناعمة بيضاء حيث فقد جلدك لونها، أو منطقة يكون فيها جلدك وشعرك أبيض ، فقد يكون البهاق يحدث ذلك عندما يقتل جهاز المناعة في جسمك خلايا الجلد التي تنتج الصباغ، قد يغطي البهاق مساحة صغيرة ويبقى على هذا النحو ، أو يكبر وينتشر يمكنك علاجه بالأدوية الفموية أو الموضعية أو العلاج بالضوء أو ترقيع الجلد ، اعتمادًا على النوع الذي لديك ومكانه.

-العد الوردي

هناك ما هو أكثر من العد الوردي غير أحمر الخدود أو حروق الشمس التي لا تتلاشى تعتبر النتوءات والبثور والأوعية الدموية المرئية والجلد السميك والعيون الدامعة شائعة في جميع أنواع البشرة نظرًا لأنه يؤثر بشكل أساسي على وجهك ، يمكن أن يغير العد الوردي شعورك حيال مظهرك ومدى شعورك بالراحة في الأماكن العامة، وهناك علاجات موجهة لكل عرض ومستوى شدة ، بما في ذلك الأدوية الفموية والموضعية والليزر.

-هربس نطاقي

إذا كنت قد أصبت بجدري الماء عندما كنت طفلاً ، فإن هذا الفيروس ، الذي يظل كامنًا في أعصابك لعقود من الزمن ، يمكن أن ينشط لاحقًا في الحياة على شكل القوباء المنطقية، و يطلق عليه أيضًا الهربس النطاقي ، ويمكن أن يبدأ ظهور القوباء المنطقية على شكل حكة في الجلد تتحول إلى طفح جلدي، تتحول البقع الحمراء الصغيرة إلى بثور تتقشر وتلتئم في غضون 2-4 أسابيع، لا يمكنك علاجه ، ولكن يمكنك إدارة الأعراض باستخدام مسكنات الآلام ومضادات الفيروسات وكريمات الحكة والمنشطات.

لا يمكن أن تنتقل الهربس النطاقي إلى الآخرين إلا إذا لمس شخص لم يكن مصابًا بالجدري المائي السائل الموجود في نفطة الهربس النطاقي.

-حب الشباب

الرؤوس البيضاء ، الرؤوس السوداء ، البثور ، الحطاطات - كلها حب الشباب. تسد مسامك بالبكتيريا والزيت والشعر وخلايا الجلد الميتة وتنتج بثورًا على وجهك أو رقبتك أو صدرك أو كتفيك أو ظهرك ينبثق حب الشباب ، بدافع الهرمونات إلى حد كبير ، خلال فترة البلوغ ويمكن أن يستمر ، متقطعًا ومتقطعًا ، طوال فترة البلوغ، و قد يقترح طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك دواءً موضعيًا لا يحتاج إلى وصفة طبية أو يصف دواءً فمويًا أو موضعيًا أقوى.





-الثعلبة

تحدث الثعلبة ، المعروفة بتسببها في تساقط الشعر ، عندما يهاجم جسمك البصيلات التي ينمو فيها شعرك، و هناك ثلاثة أنواع: الثعلبة البقعية وهي عبارة عن صلع غير مكتمل في أي مكان من الجسم تسبب الثعلبة الكلية الصلع في فروة الرأس والثعلبة الشاملة ، وهي نادرة ، تترك جسمك بلا شعر تمامًا و يعتمد العلاج على نوع الثعلبة التي تعاني منها وأين تؤثر عليك ، ولكن قد يشمل العلاج الموضعي أو الحقن أو الأدوية الفموية.





سرطان الجلد

سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد هي أنواع من سرطان الجلد ، وهي أكثر أنواع السرطان التي يتم تشخيصها شيوعًا في الولايات المتحدة ، مثل أنواع السرطان الأخرى ، تحدث عندما لا تكبر الخلايا وتموت كما ينبغي ابحث عن تغير في الجلد ، مثل نمو جديد أو تغير في الشامة في معظم الحالات ، يمكن علاج سرطان الجلد إذا تم اكتشافه وإزالته مبكرًا.