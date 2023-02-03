شكرا لقرائتكم خبر عن خرافة أم حقيقة ..هل الجزر يقوى النظر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا بدأت عيناك تسيل بين الحين والآخر ، وتحولت إلى اللون الأحمر أو شعرت بالحكة، ووجود بقع باهتة حول منطقة العين فكل ذلك من العلامات الشائعة لإجهاد العين، وإذا كنت تجد صعوبة في القراءة بالفعل، فقد حان الوقت لتعديل عاداتك والذهاب إلى طبيب عيون، ليس هناك من ينكر أن اتباع نظام غذائي جيد بجانب تغييرات نمط الحياة يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على صحة عينيك وحتى تحسينها، الجزر هو أحد المكونات التي تم الترويج لها لفائدة البصر، لقد كانت فكرة شائعة أن تضمين الجزر الطازج في نظامك الغذائي أو حتى تناول عصيره بشكل منتظم يمكن أن يفيد العينين، وإليك حقيقة الأمر ، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

يحتوي الجزر على مجموعة من المعادن الأساسية والفيتامينات والمغذيات الدقيقة الأخرى، الجزر غني بمضادات الأكسدة البيتاكاروتين ، مفيد لجهاز المناعة وكذلك لصحة الجلد والعين، وعلى الرغم من أن البيتاكاروتين الموجود في الجزر قد ارتبط منذ فترة طويلة بتحسين الرؤية وتحسين البصر ، إلا أن نقص فيتامين أ - مثل سوء التغذية ، أو مشاكل سوء الامتصاص ، فلن يحسن الرؤية السيئة .

الجسم قادر على تحويل البيتاكاروتين إلى فيتامين يسمى الشبكية - نوع من فيتامين أ - والذي يعتبر ضروريًا للحفاظ على الرؤية الطبيعية، على الرغم من هذا الاكتشاف ، يعتقد خبراء الصحة أن كمية البيتاكاروتين التي يتم توفيرها للجسم أو التحويل إلى شبكية العين عادة ما تكون غير مهمة لتوفير تغييرات جذرية في جودة الرؤية ، وجدت إحدى الدراسات أن الكاروتينات الموجودة في الجزر كانت قادرة على مساعدة كبار السن الذين يعانون من التنكس المرتبط بالعمر.

الجزر ، الذي يحتوي على فيتامين أ ، هو واحد من العديد من الخضروات المفيدة للعيون، ولكن الفواكه الطازجة والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ، والتي تحتوي على المزيد من الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل C و E ، هي أفضل.

قد تساعد الفيتامينات المضادة للأكسدة في حماية العيون ضد إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر، لكن تناول أي خضروات أو مكملات تحتوي على هذه الفيتامينات أو المواد لن يمنع أو يصحح مشاكل الرؤية الأساسية مثل قصر النظر أو طول النظر ، وفقا Harvard Health Publications.

الجزر ، مثل العديد من الأطعمة الأخرى الغنية بالبيتاكاروتين وفيتامين أ - قد يساعد في الحفاظ على رؤيتك ، لكنها لن تحسنها بأعجوبة أو تمنعك من الحاجة إلى النظارات، سيساعد تضمين الأطعمة الأخرى ذات اللون البرتقالي ، العناصر الغنية بفيتامين A و E و C جنبًا إلى جنب مع المأكولات البحرية ومنتجات الألبان في الحفاظ على الرؤية في مكانها.