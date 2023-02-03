شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التعرض لـ أول أكسيد الكربون ونصائح مهمة للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعتبر أول أكسيد الكربون قاتلًا صامتًا وعديم الرائحة، ولكن حتى أثناء موسم التدفئة في الشتاء، من الممكن أن تظل آمنًا، وينتج هذا الغاز الخطير عندما يحترق الوقود بشكل غير كامل، وهذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع “medicalxpress”.

فيمكن أن يحدث هذا في الأفران، سواء في المواقد التي تعمل بالغاز أو الخشب، أو في المدافئ أو المركبات التي تحرق الوقود الأحفوري، ويمكن استخدامه أيضًا في سخانات المياه، ومجففات الملابس والمواقد التي تعمل بالغاز ، فضلاً عن المعدات الأخرى، بما في ذلك الشوايات والمولدات والأدوات الكهربائية.

ويقدم مركز السموم الإقليمي في نبراسكا بعض النصائح حول البقاء آمنًا، والتعرف على حالات التسمم بأول أكسيد الكربون (CO) وعلاج الشخص الذي تعرض للتسمم بالغاز:

-ابدأ بتثبيت أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون في كل مستوى من منزلك. استبدل البطاريات كل ستة أشهر.

-قم بفحص جميع أجهزة حرق الوقود بانتظام. قم بتهوية السخانات التي تعمل بالوقود والغاز إلى الخارج.

-لا تستخدم نطاق الغاز أو الفرن لتدفئة الغرفة. ينصح المركز بعدم استخدام شواية فحم أو هيباتشي بالداخل.

-تشغيل المولدات على مسافة آمنة من المنزل. لا تركضهم بجوار نافذة أو باب ، فقد يكون ذلك خطيرًا.

-تجنب الجلوس في سيارة مع تشغيل المحرك إذا كان هناك ثلوج عميقة أو طين يسد أنبوب العادم. لا تترك السيارة تعمل في مرآب متصل ، حتى مع فتح باب المرآب. افحص كاتم الصوت وأنابيب العادم في سيارتك بانتظام.

فيمكن الخلط بين التسمم بأول أكسيد الكربون والإنفلونزا. تشمل الأعراض الصداع والغثيان والقيء والدوخة والنعاس والارتباك وربما فقدان الوعي.

فأكثر من 400 أمريكي يموتون كل عام بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ينتهي الأمر بحوالي 50000 شخص في غرف الطوارئ الأمريكية بسبب الغاز. معدلات الوفاة هي الأعلى لدى من هم في سن 65 وما فوق.