شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع الدموع وفوائدها .. منها تقليل التوتر وترطيب العينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد البكاء على الشعور بالتحسن عقليًا وعاطفيًا، كما يجلب لك فوائد جسدية غير متوقعة. في حين أن البكاء المفرط يمكن أن يكون علامة على الاكتئاب أو القلق أو بعض الحالات العصبية و البكاء الجيد (في بعض الأحيان) هو وسيلة مهمة لتحديث عقولنا وأجسادنا ، وفقا لما نشره موقع realsimple

1 - البكاء يفيد أعيننا

لفهم كيف يفيد البكاء أعيننا ، من المهم أن نعرف كيف تعمل الأنواع الثلاثة المختلفة للدموع وأدوارها في حماية صحة العين.

النوع الأول، تخلق عيوننا بانتظام النوع الأول، وهو إفرازات قاعدية ، لإبقائها مغذية ونظيفة وخالية من البكتيريا. هذا بشكل عام موجود دائمًا.

النوع الثاني ، الدموع المنعكسة ، تستجيب لأشياء مثل الدخان ، أو الجزيئات في أعيننا ، أو تقطيع البصل ، أو التعامل مع التوابل القوية.

النوع الثالث ، الدموع العاطفية ، التي تستجيب للعواطف. "الدموع العاطفية فريدة من نوعها من حيث أنها تحتوي على بروتينات وهرمونات غير موجودة في الإفراز القاعدي أو الدموع الانعكاسية" ، تشرح طبيبة العيون الحاصلة على شهادة البورد ديان هلال كامبو ، دكتوراه في الطب. "يمكن أن يكون لهذه" الإضافات "خصائص تساعد على الاسترخاء أو تسكين الآلام تساعد في تنظيم الجسم وإعادته إلى حالته السابقة".

وتقول إن البكاء يساعد على ترطيب العينين ، مما يحسن الرؤية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، للدموع القدرة على قتل البكتيريا.

وتصف "الدموع تطهر وتساعد على إزالة المهيجات التي قد تكون ضارة والتي تتعرض لها عينيك يوميًا". تتكون الدموع من 98 % من الماء ، ولكنها تحتوي أيضًا على ملح وزيوت دهنية و 1500 بروتين مختلف ، بالإضافة إلى مادة كيميائية مضادة للبكتيريا تُعرف باسم الليزوزيم تساعد في محاربة الالتهابات.

باختصار ، الدموع ضرورية لصحة أعيننا. تضيف طبيبة العيون Yuna Rapoport ، MD، MPH الحاصلة على البورد أن العمل من المنزل يمكن أن يزيد من جفاف العين ، مما يجعل الدموع الصحية أكثر أهمية من أي وقت مضى. "البكاء في الواقع جيد جدًا لأعيننا ، وخاصة جفاف العين" ، كما تقول. "لدينا جميعًا مستوى من جفاف العيون في الوقت الحالي ، نظرًا لأن معدل وميض العين ينخفض ​​بشكل كبير عندما نكون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا."

2 - البكاء طريقة تعبير

البكاء طريقة طبيعية للتعبير عن المشاعر أو التخلص منها: الحزن أو الغضب أو الفرح ؛ من بين مشاعر أخرى. تشير الأبحاث إلى أن البكاء له تأثير مسهل يمكن أن يخفف عنا.

3 - تشير بعض الدراسات إلى أن منع التعبير ، أو عدم البكاء ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل نفسية ومرض.

4 - أظهرت دراسة أجريت عام 2012 أن المشاعر القوية ، مثل البكاء ، يمكن أن تكون نتيجة للطاقة العاطفية المفرطة ، والتي تساعد الدموع على إطلاقها.

5 - البكاء يمكن أن يقلل من التوتر والمشاعر السلبية ، بغض النظر عما إذا كان مصدر التوتر قد أزيل، ويقول هاوسمان: "البكاء الجيد هو إطلاق مسهل وغالبًا ما يؤدي إلى الشعور بخفة ووضوح أكبر عند الانتهاء". "إنها أيضًا طريقة للتواصل مع الإنسانية وتساعد في التعاطف. يتعامل الجميع مع المشاعر الشديدة ، وأحيانًا تكون البكاء الجيد هو الطريقة المثلى للتعامل معها."