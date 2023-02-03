طريقة إعداد وتحضير طاجن السمك بالطماطم

القاهرة - لايف ستايل

المقادير

- السمك : 500 غراماً (منظف ومقطع)

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومفرومة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم شرائح أو مربعات)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بهار سمك : ربع ملعقة صغيرة

- الماء : نصف كوب

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

طريقة التحضير سخني الزيت في قدر، وأضيفي البصل والثوم وحمري لمدة 3 دقائق حتى يطرى.

أضيفي السمك، والملح، والفلفل، والفلفل الأخضر، وبهارات السمك، وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الطماطم المفرومة، والماء، وصلصة الطماطم، وقلبي حتى تبدأ المكونات في الغليان.

ضعي السمك مع الصلصة في طبق الطاجن أو طبق الفرن، وأدخليه للفرن على درجة حرارة 190 مئوية لمدة 25 دقيقة ثم حمريه وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا

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